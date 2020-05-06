Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.

с чего всё началось

Как говорят специалисты, если год назад только 18% таких клиентов объясняли неплатежи потерей работы, то в апреле нынешнего года, когда в регионах России были введены режимы самоизоляции из-за коронавируса, их стало 30%.

В России 30% неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

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