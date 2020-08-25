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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России 36 банков могут лишиться лицензии до августа 2021 года

Специалисты провели анализ расчетов индекса здоровья банковского сектора страны. По состоянию на первое июля он составил 90,7 процентов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года

В агентстве считают, что по итогам 2020 года следует ожидать более уверенного роста индекса здоровья банковского сектора в случае возобновления отзывов лицензий наименее устойчивых банков.
ТАССвчера в 17:04
Подробнее о событии
Российская газета

Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков

Российская газетавчера в 22:32
ПРАЙМ

Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у российских банков к концу года

ПРАЙМвчера в 19:39
Lenta.ru

Названо число рискующих потерять лицензию банков

Lenta.ruвчера в 21:02
URA.Ru

36 российских банков рискуют потерять лицензию к концу года

URA.Ruвчера в 22:32
Эхо Москвы

Эксперты предсказали ускорение темпов отзыва банковских лицензий

Эхо Москвывчера в 18:09
РБК

Эксперты спрогнозировали ускорение отзыва лицензий у российских банков

РБКвчера в 17:05
ТАСС

Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года

ТАССвчера в 17:04

Эксперт оценил шансы Украины «отбить» Крым

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского сейчас есть все шансы для военного наступления на Крым.
Эксперт оценил шансы Украины «отбить» Крым
РИА Новости Крым01:02
2

Авиаполк бомбардировщиков Су-34 передислоцируют в Воронеж в октябре

Москва, 25 августа 2020, 10:56 — REGNUM Авиаполк сверхточных российских бомбардировщиков Су-34 будет передислоцирован в Воронеж в октябре 2020 года, в результате чего данные машины смогут действовать в южной и на западной части России.
REGNUM03:56
9

Российские Redmi 7A получили новейшую MIUI 11

Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии оболочки MIUI 11.0.2 на базе операционной системы Android 10 для смартфона Redmi 7A, который является самым недорогим устройством компании, выпущенным в прошлом году.
iXBT.comвчера в 00:50
52

В США уличили депутатов Рады во лжи в связи с законом о локализации

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что украинские законодатели лгут, когда ссылаются на якобы похожие американские законы, аргументируя необходимость принятия законопроекта о локализации.
Евразия Daily04:33

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
1,3K

Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.
REGNUM22 августа в 12:05
1K

Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru04:27
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Белоруссия не признала нарушения воздушного пространства Литвы

24 августа, 16-й день противостояния недовольных результатами президентских выборов в Белоруссии и власти, ознаменовался задержаниями и вызовами в следственный комитет республики членов президиума оппозиционного координационного совета по передаче власти, деятельность которого официальный Минск рассматривает как попытку захвата власти.
Газета.Ru01:26
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МВД Белоруссии: за сутки составлено 39 протоколов за участие в акциях

Reuters За минувшие сутки в Белоруссии были составилены 39 административных протоколов за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД респкблики.
РЕН ТВ05:07
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В Росгвардии объяснили выражение признательности «Омбудсмену полиции»

По словам представителя Росгвардии, в ответе создателю проекта не говорилось о характеристике и о благодарности, «а была обозначена «признательность за конструктивное взаимодействие», которое осуществлялось в более ранний период до задержания и заключения под стражу гражданина В. А. Воронцова».
РБК04:16
2

СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ru04:02
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