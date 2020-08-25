В Росгвардии объяснили выражение признательности «Омбудсмену полиции»

По словам представителя Росгвардии, в ответе создателю проекта не говорилось о характеристике и о благодарности, «а была обозначена «признательность за конструктивное взаимодействие», которое осуществлялось в более ранний период до задержания и заключения под стражу гражданина В. А. Воронцова».