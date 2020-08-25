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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России 36 банков могут лишиться лицензии до августа 2021 года

Специалисты провели анализ расчетов индекса здоровья банковского сектора страны. По состоянию на первое июля он составил 90,7 процентов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года

В агентстве считают, что по итогам 2020 года следует ожидать более уверенного роста индекса здоровья банковского сектора в случае возобновления отзывов лицензий наименее устойчивых банков.
ТАССвчера в 17:04
Подробнее о событии
Российская газета

Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков

Российская газетавчера в 22:32
URA.Ru

36 российских банков рискуют потерять лицензию к концу года

URA.Ruвчера в 22:32
ПРАЙМ

Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у российских банков к концу года

ПРАЙМвчера в 19:39
Lenta.ru

Названо число рискующих потерять лицензию банков

Lenta.ruвчера в 21:02
Эхо Москвы

Эксперты предсказали ускорение темпов отзыва банковских лицензий

Эхо Москвывчера в 18:09
РБК

Эксперты спрогнозировали ускорение отзыва лицензий у российских банков

РБКвчера в 17:05
ТАСС

Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года

ТАССвчера в 17:04

СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUMвчера в 04:17
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Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газетавчера в 12:40

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
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Меркель призвала Россию наказать виновных в отравлении Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас обратились к российским властям с призывом провести максимально прозрачное расследование инцидента с неожиданным ухудшением здоровья оппозиционного политика Алексея Навального, и наказать людей, причастных к возможному покушению на него.
Трудвчера в 13:49
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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Топ-менеджер МАИ и бывший замглавы «ИЛ» арестованы по делу о хищениях

Пресненский суд Москвы отправил под арест экс-замглавы ПАО «Ил» Андрея Новожилова и директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института Вячеслава Хвана.
Компаниявчера в 11:37
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Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ru02:19
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«Барселона» объявила цену Месси

Руководящий состав испанского профессионального футбольного клуба "Барселона" наконец определился с ценником за форварда Лионеля Месси.
CT newsвчера в 08:31
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Холдинг Skolkovo Ventures и Dentsu Group Inc. будет развивать технологии для ретейла

Инвестиционная платформа Skolkovo Ventures и российская дочерняя структура международного японского холдинга Dentsu Group Inc. создадут холдинг, который будет развивать технологические решения в области продаж и ретейла.
ТАСС03:06

Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 14:02
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