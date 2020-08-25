В России 36 банков могут лишиться лицензии до августа 2021 года
Специалисты провели анализ расчетов индекса здоровья банковского сектора страны. По состоянию на первое июля он составил 90,7 процентов.В источнике
С чего всё началось
Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года
В агентстве считают, что по итогам 2020 года следует ожидать более уверенного роста индекса здоровья банковского сектора в случае возобновления отзывов лицензий наименее устойчивых банков.
ТАССвчера в 17:04
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