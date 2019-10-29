Экономика
Российская газетаВ России 38 банков попали в группу риска
По мнению аналитиков российского рейтингового агентства "Эксперт РА", повышение индекса произошло из-за снижения количества отзывов лицензий у банков. Так, в прошлом году лицензий лишились 28 кредитных организаций, а в 2018-м - 57, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить1,7K
с чего всё началось
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Энергетика
Reuters: сделка России и ОПЕК о сокращении добычи нефти развалилась
Как сообщает Bloomberg, в коммюнике по итогам заседания ОПЕК+ не говорится о сокращении добычи нефти.
Экономика
Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей
Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат.
Авто
В России уже появился внедорожник Haval H5
Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.
Шоу-бизнес
Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены
Игры
Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life
Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
Политика
В Гайане заявили о депортации трех россиян за «вмешательство» в выборы
Министр общественной безопасности южноамериканской Гайаны Хемраж Рамжаттан заявил о депортации из страны трех людей "российского происхождения" якобы из-за их "вмешательства" в выборы в стране, пишет газета Guyana Chronicle.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Общество
Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет
Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Общество
Сын Высоцкого обратился к юристам из-за фото отца в рекламе ФБР
Актер и режиссер Никита Высоцкий обратился к юристам из-за использования в рекламе ФБР США фотографии его отца, советского артиста Владимира Высоцкого.
Авто
Серийный Ford Bronco новой генерации встал на конвейер
Как подчёркивают те, кто смог увидеть ту самую фотографию, «в сери» пошла 5-дверная вариация Bronco, имеющая съёмную крышу и запасное колесо на пятой двери.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Общество
Ученый: изменение климата сократит отопительный период в России
Самое значительное сокращение отопительного периода из-за потепления произойдет в арктических регионах, в средней полосе России батареи будут работать на две недели меньше, заявил РИА Новости кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ Павел Константинов.
Культура
Ребенка затравили на Украине из-за песни «Смуглянка»
Общество
«Аэрофлот» сократит число рейсов в Италию и Вьетнам из-за коронавируса
«Аэрофлот» сократит число рейсов в города Южной Кореи, Вьетнама и Италии в связи со снижением спроса на фоне коронавируса, сообщается на сайте авиакомпании.
Здоровье
Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки
По словам Мясникова, раньше в России никто не считал калории.
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона
Общество
Турист из Китая пожаловался на неулыбчивость россиян
Лю Сяошунь отметил, что захотел узнать самую большую страну в мире, являющуюся другом Китая, поближе.
Политика
Путин рассказал Асаду о договорённостях с Эрдоганом
Российский лидер проинформировал сирийского президента о договорённостях, достигнутых 5 марта в ходе российско-турецких переговоров.
Технологии
В чипсетах Intel обнаружили неустранимую уязвимость
Эксперты Positive Technologies обнаружили в большинстве выпущенных за последние пять лет чипсетов Intel неустранимую уязвимость, с помощью которой злоумышленник может извлекать конфиденциальную информацию с компьютеров жертвы.
Культура
В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
Здоровье
Китайские ученые обнаружили изменения симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признает крушение лайнера А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд Каира вынес решение по иску родственников россиян, погибших при крушении самолета А321 осенью 2015 года.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его дети общаются с домовым
Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы.
Космос
Ученые предложили новый способ развития скорости света
Ученые Гарвардского университета нашли новый способ передвижения на космических кораблях со скоростью света, передает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на dni24.com.
Происшествия
Пранкер извинился за розыгрыш с коронавирусом в метро Москвы
Пранкер Кароматулло Джаборов в зале Черемушкинского суда Москвы извинился за свой розыгрыш с «приступом коронавируса» в столичном метро, передает «РИА Новости».
Спорт
Бородавко: борьба Большунова с Клебо в Кубке мира будет идти до конца
Борьба российского лыжника Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо за победу в общем зачете Кубка мира будет идти до самого конца, заявил в интервью РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
Общество
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.