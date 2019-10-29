Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России 38 банков попали в группу риска

По мнению аналитиков российского рейтингового агентства "Эксперт РА", повышение индекса произошло из-за снижения количества отзывов лицензий у банков. Так, в прошлом году лицензий лишились 28 кредитных организаций, а в 2018-м - 57, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
РБКвчера в 16:00

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Эксперты включили в группу риска 38 российских банков

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Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

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News.ruвчера в 17:14

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ТАССвчера в 16:30

К группе риска отнесли 38 российских банков

Lenta.ruвчера в 22:07
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Хоккей

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Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
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Газета.Ru 02:51
Происшествия

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета вчера в 16:11
Происшествия

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Алеся Кафельникова пришла на кастинг пьяной

Похоже, что отворот - поворот Леся получила не только там, раз заговорила о свободе.
Paparazzi.ru вчера в 04:55
Общество

Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви

В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира.
РИА Новости 02:51
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

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РБК вчера в 19:06
Шоу-бизнес

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Кино

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Актёр сообщил, что создатели картины в основном делали упор на технические спецэффекты и мало полагались на компьютерную графику.
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Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Общество

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Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
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Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

ФБР регулярно размещает такую рекламу на русском языке, однако ранее в ней не наблюдалось использование столь популярных образов, как Высоцкий.
РИА Новости вчера в 20:51
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Ученые нашли способ замедлить старение

Ученые из университета Нью-Йорка выяснили, как можно замедлить старение человека.
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Авто

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Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение отправить группу Little Big на «Евровидение-2020», которое состоится в Нидерландах.
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В Хабаровском крае нашли пропавший 33 года назад самолёт

REGNUM 00:19
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Деловое.ТВ 04 марта в 06:12
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Обвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

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Калининградка ехала в автобусе с поляком, у которого нашли коронавирус

Жительница Калининградской области ехала в одном автобусе с поляком, у которого обнаружили коронавирус.
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Госдума разрешила выходить на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, по которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины – с 60 лет.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» выбил команду Руни из Кубка Англии

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" стал четвертьфиналистом Кубка Англии после того, как он обыграл "Дерби Каунти" со счетом 3:0. Встреча проходила на домашнем стадионе "Дерби" – "Прайд Парк".
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Ведомости вчера в 11:11
Финансы

Курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 6 марта, превысил 76 рублей впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
RT на русском 02:13
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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