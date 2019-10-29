Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).

с чего всё началось

По мнению аналитиков российского рейтингового агентства "Эксперт РА", повышение индекса произошло из-за снижения количества отзывов лицензий у банков. Так, в прошлом году лицензий лишились 28 кредитных организаций, а в 2018-м - 57, сообщает ТАСС.

В России 38 банков попали в группу риска

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