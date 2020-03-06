Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России 38 банков попали в группу риска

По мнению аналитиков российского рейтингового агентства "Эксперт РА", повышение индекса произошло из-за снижения количества отзывов лицензий у банков. Так, в прошлом году лицензий лишились 28 кредитных организаций, а в 2018-м - 57, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
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Политика

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Общество

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Минздрав закупит дорогостоящее лекарство челябинскому ребенку со СМА

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В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

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Чем закончился сериал «Триггер»

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В Республике Коми в результате выброса метана в шахте «Воркутинская» погибли два человека.
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