Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек. Об этом сообщил 23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава правительства рассказал, что за минувшие сутки в России выявили 71 новый случай заражения.

В России 438 человек заразились коронавирусом

Происшествия Опубликовавший фейковый ролик о коронавирусе в Приморье извинился Автор фейкового ролика о якобы заболевших коронавирусом работниках одного из предприятий в Уссурийске извинился перед жителями, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Политика Хаменеи назвал странным предложение США помощи Ирану с коронавирусом Предложение властей США оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом звучит странно, поскольку в Соединенных Штатах ситуация с SARS-CoV-2 стоит острее.

Футбол СМИ назвали матч ЛЧ главным рассадником коронавируса в Ломбардии Одной из главных причин быстрого распространения коронавирусной инфекции по северу Италии могло стать проведение матча футбольной Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией», пишет издание Corriere dello Sport.

Здоровье Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.

Здоровье Власти Турции пригрозили производителям масок конфискацией фабрик Власти Турции намерены конфисковать фабрики по производству медицинских масок, если те до 20:00 23 марта не начнут продавать государству эти средства индивидуальной защиты.

Общество Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе Пекин, 23 марта 2020, 11:51 — REGNUM Странам Европы может понадобиться два года для того, чтобы справиться с коронавирусом, заявил глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19, вирусолог Чжан Вэньхун.

Происшествия Мосгорсуд отказался выпускать Пола Уилана из СИЗО Мосгорсуд в понедельник еще на полгода оставил под арестом обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана, сообщили РИА Новости в суде.

Политика Россия завершила переброску помощи в Италию Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Финансы ЦБ увеличил продажи иностранной валюты в день обвала рубля Помимо продаж валюты ЦБ объявил, что проведет аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд руб. и увеличит лимит валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.

Общество В США начали отпускать тысячи заключенных из-за коронавируса Власти нескольких американских штатов начали отпускать осужденных за нетяжкие преступления из опасения распространения коронавируса в переполненных тюрьмах, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Происшествия Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Общество Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.

Энергетика Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.

Политика Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Политика Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону Правительство Италии обратилось к министру обороны США Марку Эсперу с просьбой оказать военную помощь в борьбе с распространением коронавируса.

Общество В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17 В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.