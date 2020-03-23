Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России 438 человек заразились коронавирусом

Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек. Об этом сообщил 23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава правительства рассказал, что за минувшие сутки в России выявили 71 новый случай заражения.
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В России за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом; всего — 438

Коммерсантъ02:57

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438

Интерфакс02:25

В России значительно выросло число заболевших коронавирусом

URA.Ru02:36

Мишустин: 438 случаев COVID-19 зафиксировано в России

Интерфакс - Россия02:25

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

ТАСС02:41

В России за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса

Ведомости02:18

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

RT на русском02:13
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Происшествия

Опубликовавший фейковый ролик о коронавирусе в Приморье извинился

Автор фейкового ролика о якобы заболевших коронавирусом работниках одного из предприятий в Уссурийске извинился перед жителями, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
РИА Новости 07:08
Происшествия

Погиб предотвративший авиакатастрофу над Москвой диспетчер

В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу.
Lenta.ru 05:15
Здоровье

Главный эпидемиолог РФ: Активность COVID-19 снизится в мае

Не согласен эксперт и с прогнозами, что COVID-19 заразится и переболеет 60-70 процентов населения планеты.
Российская газета 05:35
Политика

Хаменеи назвал странным предложение США помощи Ирану с коронавирусом

Предложение властей США оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом звучит странно, поскольку в Соединенных Штатах ситуация с SARS-CoV-2 стоит острее.
Известия вчера в 05:08
Футбол

СМИ назвали матч ЛЧ главным рассадником коронавируса в Ломбардии

Одной из главных причин быстрого распространения коронавирусной инфекции по северу Италии могло стать проведение матча футбольной Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией», пишет издание Corriere dello Sport.
РБК 06:48
Общество

Мантуров анонсировал производство до 3 млн медицинских масок в сутки

Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.
Известия 07:15
Здоровье

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости 21 марта в 09:34
Общество

Жители Гуанчжоу отказались от гуманитарной помощи Свердловской области

Власти Свердловской области планировали отправить в Гуанчжоу гуманитарную помощь в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Pravda.Ru 07:20
Здоровье

Власти Турции пригрозили производителям масок конфискацией фабрик

Власти Турции намерены конфисковать фабрики по производству медицинских масок, если те до 20:00 23 марта не начнут продавать государству эти средства индивидуальной защиты.
Коммерсантъ 06:28
Общество

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Пекин, 23 марта 2020, 11:51 — REGNUM Странам Европы может понадобиться два года для того, чтобы справиться с коронавирусом, заявил глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19, вирусолог Чжан Вэньхун.
REGNUM 04:51
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Происшествия

Мосгорсуд отказался выпускать Пола Уилана из СИЗО

Мосгорсуд в понедельник еще на полгода оставил под арестом обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 07:12
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Политика

Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы

Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости 06:09
Финансы

ЦБ увеличил продажи иностранной валюты в день обвала рубля

Помимо продаж валюты ЦБ объявил, что проведет аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд руб. и увеличит лимит валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.
Ведомости 20 марта в 07:15
Политика

На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства украинского экс-премьера Алексея Гончарука.
RT на русском 07:55
Политика

Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украина может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
Газета.Ru 04:35
Общество

В США начали отпускать тысячи заключенных из-за коронавируса

Власти нескольких американских штатов начали отпускать осужденных за нетяжкие преступления из опасения распространения коронавируса в переполненных тюрьмах, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
РБК 04:46
Происшествия

Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии

Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Газета.Ru 05:11
Общество

Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина

Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Lenta.ru 05:31
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса

Газета.Ru 07:36
Футбол

Бывший тренер «Эспаньола» скончался от коронавируса

Экс-тренер «Эспаньола» Бенито Хоанег скончался от коронавируса, утверждает Mundo Deportivo.
ProstoProSport 06:20
Энергетика

Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 07:29
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия 05:08
Политика

Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону

Правительство Италии обратилось к министру обороны США Марку Эсперу с просьбой оказать военную помощь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 05:33
Политика

Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет

Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
Газета.Ru 07:29
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 07:41
Общество

Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефону

Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефону. Об этом рассказал глава правительства России Михаил Мишустин.
Piter.tv 04:51
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