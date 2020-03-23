За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Общее количество достигло 438, выздоровели 17 человек.

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

Общество Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе Эксперт подчеркнул, что пандемия не закончится в Европе в ближайшем будущем, а точные сроки взятия ее под контроль зависят от мировых усилий по ее сдерживанию.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде «Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.

Общество Россия ограничит авиасообщение с Турцией из-за коронавируса Авиасообщение РФ с Турцией ограничат с 23 марта, исключение составят лишь регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.

Хоккей Немчинов стал новым спортивным директором «Адмирала» Клуб КХЛ «Адмирал» в воскресенье официально объявил о назначении двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Немчинова на пост спортивного директора.

Происшествия В Башкирии сотрудница банка похитила почти 22 миллиона В Башкирии бывшая менеджер банка, похитившая у клиентов почти 22 миллиона рублей, приговорена к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Общество Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.

Общество В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год» Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в Facebook призвал вернуть 37-й год Позднее он удалил пост.

Общество В Москве отменили льготный проезд для школьников На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.

Финансы Рубль падает на открытии торгов Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею официально отменен Чемпионат мира по хоккею среди мужских команд официально отменен. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).