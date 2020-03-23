Коронавирус
Российская газетаЗа сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Общее количество достигло 438, выздоровели 17 человек.
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Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
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Общество
Россия ограничит авиасообщение с Турцией из-за коронавируса
Авиасообщение РФ с Турцией ограничат с 23 марта, исключение составят лишь регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
Армия и оружие
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Автор американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон заявил, что у российского стратегического бомбардировщика Ту-160 практически отсутствуют конструктивные недостатки.
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Немчинов стал новым спортивным директором «Адмирала»
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В Башкирии сотрудница банка похитила почти 22 миллиона
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Армия и оружие
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Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
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На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
Общество
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В апреле-мае активность коронавируса должна резко упасть, — приводит его слова ТАСС.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
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Общество
Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефонам
В России продолжают принимать меры безопасности в связи с ситуацией по коронавирусу.
Хоккей
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Диметилаурид оказался способен образовывать водородные связи в воде
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