Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЗа сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Общее количество достигло 438, выздоровели 17 человек.
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В России за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом; всего — 438

Коммерсантъ02:57

Количество заболевших коронавирусом в России достигло 438 человек

БИЗНЕС Online02:15

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438

Интерфакс02:25

Мишустин: 438 случаев COVID-19 зафиксировано в России

Интерфакс - Россия02:25

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

ТАСС02:41

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

RT на русском02:13

За сутки в РФ был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса

Эхо Москвы02:12
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Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Lenta.ru 02:14
Общество

Подписан указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент РФ подписал Указ от 20.03.2020 №199 об установлении ежемесячных денежных выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Современный Предприниматель 02:29
Футбол

Русская жена Зе Луиша показала, как футболист моет полы на карантине

Евро-футбол.ру вчера в 10:19
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Сергей Полунин впервые снялся для глянца вместе с двухмесячным сыном

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ГлобалМСК.ру вчера в 12:57
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Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Эксперт подчеркнул, что пандемия не закончится в Европе в ближайшем будущем, а точные сроки взятия ее под контроль зависят от мировых усилий по ее сдерживанию.
Вестник Кавказа вчера в 23:43
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Газета.Ru 06:16
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Аваков предупредил украинцев о голоде

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Lenta.ru 01:51
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Руководство компании приняло решение приостановить работу над ракетой-носителем SLS и кораблем Orion.
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Газета.Ru 04:35
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Власти Подмосковья не исключают, что школьники будут учиться летом в связи с вынужденными каникулами из-за COVID-19.
Собеседник 06:16
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Культура

Снятый в Севастополе реалити-сериал «Солдатки» стартует 29 марта

29 марта телеканал ТНТ и Министерство обороны России запускают совместный проект «Солдатки».
Вести Севастополя 05:23
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией из-за коронавируса

Авиасообщение РФ с Турцией ограничат с 23 марта, исключение составят лишь регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
ПолитРоссия вчера в 07:30
Армия и оружие

NI назвал единственный недостаток Ту-160

Автор американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон заявил, что у российского стратегического бомбардировщика Ту-160 практически отсутствуют конструктивные недостатки.
Военное дело вчера в 01:36
Хоккей

Немчинов стал новым спортивным директором «Адмирала»

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Матч ТВ вчера в 05:14
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Российская газета 06:28
Армия и оружие

ВКС России подготовили девять самолетов для доставки помощи в Италию

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ТАСС вчера в 04:07
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В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в Facebook призвал вернуть 37-й год Позднее он удалил пост.
РИА Новости 06:09
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК 04:02
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В Минздраве назвали даты спада эпидемии коронавируса в России

В апреле-мае активность коронавируса должна резко упасть, — приводит его слова ТАСС.
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Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
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ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

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РИА Новости 05:07
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В России продолжают принимать меры безопасности в связи с ситуацией по коронавирусу.
Петрозаводск говорит 04:19
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею официально отменен

Чемпионат мира по хоккею среди мужских команд официально отменен. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
МК-Спорт 21 марта в 10:58
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Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

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