Коронавирус
ВедомостиВ России за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса
В России за прошедшие сутки выявлен 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьера Михаила Мишустина. Все новые случаи были зарегистрированы в Москве, отмечается на сайте Роспотребнадзора.
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Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Общество
В Китае предупредили о риске новой волны коронавируса
По словам специалиста, врачи опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, а также сами выезжают за границу.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Политика
На Украине из-за коронавируса ввели режим ЧС в трех областях
Правительство Украины в понедельник приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, в целом такой режим действует уже в девяти областях страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Больных коронавирусом начнут отслеживать при помощи сотовой связи
По данным Вести.ru, в ближайшие дни в России будет введена в эксплуатацию система, которая позволит отслеживать возможные контакты граждан, инфицированных коронавирусом.
Политика
CNN: стратегия Путина в борьбе с коронавирусом сработала
Иностранные СМИ во главе с CNN проанализировали текущую ситуацию с распространением коронавируса в России и, практически единодушно, пришли к выводу, что стратегия Путина по сдерживанию заболевания оказалась вполне действенной.
Общество
Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.
Музыка
Жители Полярных Зорь сняли клип под песню «Little Big»
На записях пловцы, работники предприятий и обычные люди танцуют подобно исполнителям в клипе под песню "Uno", которая должна была звучать на конкурсе.
Политика
Глава украинского Минздрава подал в отставку
Министр здравоохранения Украины Илья Емец подал в отставку.
Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Энергетика
Нефтяные цены на открытии торгов обвалились на 8%
В понедельник, 23 марта, цена на нефть Brent в начале торгов упала на 8% и опустилась ниже $25 за баррель.
Политика
Захарова отреагировала на слова журналиста о Лаврове цитатой министра
У главы российского МИД Сергея Лаврова есть цитаты, которыми можно прокомментировать статью германского издания Bild, назвавшего факт поздравления российского министра с юбилеем "немыслимым скандалом".
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Общество
СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом
Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Общество
Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Экономика
Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо
В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
Политика
Путин поручил нарастить производство из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин призвал нарастить объемы производства в стране, чтобы обеспечить граждан и специалистов всем необходимым для борьбы с коронавирусом.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Политика
Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд
Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Политика
В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой
В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
Общество
Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
Футбол
В Испании рассказали о страданиях Смолова из-за карантина
Испанские СМИ рассказали, как российский нападающий «Сельты» Федор Смолов и его партер по команде Пионе Систо переживают условия карантина, который был введен в результате пандемии коронавирусной инфекции.