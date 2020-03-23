В России за прошедшие сутки выявлен 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьера Михаила Мишустина. Все новые случаи были зарегистрированы в Москве, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

В России за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса

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