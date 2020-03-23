Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ России за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса

В России за прошедшие сутки выявлен 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьера Михаила Мишустина. Все новые случаи были зарегистрированы в Москве, отмечается на сайте Роспотребнадзора.
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Количество заразившихся коронавирусом в России достигло 438 человек

РИА Новости08:57

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

RT на русском02:13

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

ТАСС02:41

Мишустин: 438 случаев COVID-19 зафиксировано в России

Интерфакс - Россия02:25

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438

Интерфакс02:25

В России за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса

Ведомости02:18

В России за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом; всего — 438

Коммерсантъ02:57
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Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

РИА Новости 09:50
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Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Общество

В Китае предупредили о риске новой волны коронавируса

По словам специалиста, врачи опасаются новых вспышек коронавируса в крупнейших китайских городах, жители которых часто контактируют с возвращающимися на родину соотечественниками и иностранцами, а также сами выезжают за границу.
РИА Новости 10:45
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

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Суть событий вчера в 10:18
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Политика

На Украине из-за коронавируса ввели режим ЧС в трех областях

Правительство Украины в понедельник приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, в целом такой режим действует уже в девяти областях страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 11:07
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Общество

Больных коронавирусом начнут отслеживать при помощи сотовой связи

По данным Вести.ru, в ближайшие дни в России будет введена в эксплуатацию система, которая позволит отслеживать возможные контакты граждан, инфицированных коронавирусом.
SMINEWS в Иванове 06:43
Политика

CNN: стратегия Путина в борьбе с коронавирусом сработала

Иностранные СМИ во главе с CNN проанализировали текущую ситуацию с распространением коронавируса в России и, практически единодушно, пришли к выводу, что стратегия Путина по сдерживанию заболевания оказалась вполне действенной.
Что происходит 07:48
Общество

Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.
RT на русском 09:38
Музыка

Жители Полярных Зорь сняли клип под песню «Little Big»

На записях пловцы, работники предприятий и обычные люди танцуют подобно исполнителям в клипе под песню "Uno", которая должна была звучать на конкурсе.
Мурманский вестник 20 марта в 09:08
Политика

Глава украинского Минздрава подал в отставку

Министр здравоохранения Украины Илья Емец подал в отставку.
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СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Энергетика

Нефтяные цены на открытии торгов обвалились на 8%

В понедельник, 23 марта, цена на нефть Brent в начале торгов упала на 8% и опустилась ниже $25 за баррель.
RT на русском 06:57
Армия и оружие

Российские истребители обеспечили безопасность полета Шойгу в Сирию

РБК 11:07
Политика

Захарова отреагировала на слова журналиста о Лаврове цитатой министра

У главы российского МИД Сергея Лаврова есть цитаты, которыми можно прокомментировать статью германского издания Bild, назвавшего факт поздравления российского министра с юбилеем "немыслимым скандалом".
РЕН ТВ вчера в 16:32
Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости вчера в 17:13
Общество

СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом

Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 11:08
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
Общество

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Китайский известный вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:25
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Политика

Путин поручил нарастить производство из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал нарастить объемы производства в стране, чтобы обеспечить граждан и специалистов всем необходимым для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 08:42
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Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Шоу-бизнес

Перед вылетом в Россию Оксана Самойлова с сыном попала в больницу

RuNews24.ru 04:40
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Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит 21 марта в 11:16
Политика

Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд

Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой

В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
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Протаранивший толпу людей в Москве россиянин получил 16 лет колонии

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Общество

Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
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В Испании рассказали о страданиях Смолова из-за карантина

Испанские СМИ рассказали, как российский нападающий «Сельты» Федор Смолов и его партер по команде Пионе Систо переживают условия карантина, который был введен в результате пандемии коронавирусной инфекции.
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