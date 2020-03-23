Коронавирус
Газета.RuВ России 438 человек заразились коронавирусом
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, их общее количество достигло 438, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.РИА Новости02:28
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