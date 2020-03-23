Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России 438 человек заразились коронавирусом

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
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В России 438 человек заразились коронавирусом

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, их общее количество достигло 438, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.
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В России выявили еще 71 случай заражения коронавирусом

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Аргументы и Факты03:18

В России выросло число заразившихся коронавирусом

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Газета.Ru 05:05
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Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

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Правительство Италии надеется получить от Пентагона помощь в борьбе с распространением коронавируса.
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Главному врачу-инфекционисту Ставрополья грозит уголовное дело

Ставрополь, 21 марта 2020, 13:29 — REGNUM Уголовное дело за нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса грозит главному внештатному специалисту по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирине Санниковой.
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В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
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В Китае возмутились мерами Италии по борьбе с новым коронавирусом

Итальянские власти приняли недостаточно строгие меры для борьбы с новым коронавирусом.
News.ru 21 марта в 09:13
Общество

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РБК 06:11
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Тер Штеген не может договориться с «Барселоной» по зарплате

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Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украина может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
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Правительство России выделяет Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации.
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Дзюба удивился отношению россиян к эпидемии коронавируса

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Кудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся в любом случае

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Погиб предотвративший авиакатастрофу над Москвой диспетчер

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Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина

Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
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Минобороны заверяет, что в российской армии коронавируса нет

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