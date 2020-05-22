Общество

REGNUMREGNUMВ России 53% малых и средних компаний заявили о «катастрофе» и кризисе

Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу». Таковы опубликованные 22 мая результаты мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
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Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой

Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК). Более половины респондентов (62,2%) оценили шанс выживания своей компании в 50% и ниже.
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