Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК). Более половины респондентов (62,2%) оценили шанс выживания своей компании в 50% и ниже.

с чего всё началось

Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу». Таковы опубликованные 22 мая результаты мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В России 53% малых и средних компаний заявили о «катастрофе» и кризисе

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