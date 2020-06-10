Лучше всего иммунитет вырабатывается у детей. Из общего количества обследованных детей до 17 лет процент иммунных почти 20%, у людей от 18 до 64 лет это 14%, а вот у людей 65 лет и старше всего 11%. Это нужно иметь в виду, нам нужно защищать людей старшего поколения, старшего возраста.

Уже 650 тысяч человек в России протестировано на иммунитет к COVID-19, почти 14% имеют антитела, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России 650 тысяч человек протестировали на иммунитет к COVID-19

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