Коронавирус
РИА НовостиВ России 650 тысяч человек протестировали на иммунитет к COVID-19
Уже 650 тысяч человек в России протестировано на иммунитет к COVID-19, почти 14% имеют антитела, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Лучше всего иммунитет вырабатывается у детей. Из общего количества обследованных детей до 17 лет процент иммунных почти 20%, у людей от 18 до 64 лет это 14%, а вот у людей 65 лет и старше всего 11%. Это нужно иметь в виду, нам нужно защищать людей старшего поколения, старшего возраста.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости 05:38
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