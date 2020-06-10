Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России 650 тысяч человек протестировали на иммунитет к COVID-19

Уже 650 тысяч человек в России протестировано на иммунитет к COVID-19, почти 14% имеют антитела, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Читать в источнике
Комментировать69
Анна Попова
Лучше всего иммунитет вырабатывается у детей. Из общего количества обследованных детей до 17 лет процент иммунных почти 20%, у людей от 18 до 64 лет это 14%, а вот у людей 65 лет и старше всего 11%. Это нужно иметь в виду, нам нужно защищать людей старшего поколения, старшего возраста.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости 05:38

Подробнее о событии

Попова рассказала, у кого лучше всего вырабатывается иммунитет к коронавирусу

Газета.Ru05:57

Иммунитет к коронавирусу выявили у 14% прошедших тесты россиян

Коммерсантъ06:52

Попова оценила первые итоги тестирования на антитела к коронавирусу

RT на русском06:29

Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных

Интерфакс06:18

Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

Известия06:00

Тестирование на иммунитет к COVID-19 прошли 650 тыс. россиян

РБК08:46

В России 650 тысяч человек протестировали на иммунитет к COVID-19

РИА Новости06:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 10:46, Ашберн
Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
1,2K
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
572
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

РИА Новости вчера в 15:04
1,2K
Игры

Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam

Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
Политика

Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
783
Общество

МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие два часа и до конца суток 10 июня в городе ожидаются местами очень сильный дождь, гроза, крупный град.
RT на русском 09:35
79
Происшествия

В баре Ulysses прошли следственные действия по делу Ефремова

Известия 09:53
3
Общество

В PS Store началась очередная крупная распродажа

Что за неделя, если в PlayStation Store не начинается очередная распродажа — вот и в Sony так подумали, запустив параллельно с «Время играть» ещё одну акцию.
Игромания.ру 07:15
Здоровье

Назван период максимальной заразности коронавируса

По предварительным результатам проведенных в США и Германии исследований, люди с легкими и умеренными симптомами COVID-19 заразны в течение восьми-девяти дней с начала болезни.
РИА Новости 01:57
15
Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
684
Футбол

Семак рассказал, вернется ли Кокорин в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном возвращении форварда Александра Кокорина в клуб из Санкт-Петербурга.
Metaratings 09:27
1
Армия и оружие

NI испугали новые российские С-400 в Калининграде

Политическая Экспертиза 09:45
Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
538
Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

РИА Новости 03:20
336
Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
3,7K
Происшествия

В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
8
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
1,6K
Политика

Лукашенко назвал предпринимателей «пузатыми буржуями»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предпринимателей буржуями и поручил «привести их в чувство» проверками.
Коммерсантъ 09:51
Происшествия

О будущем Ефремова в тюрьме рассказал судимый актер Долинский

О будущем Ефремова в тюрьме рассказал судимый актер Долинский Заслуженный артист, сам побывавший в решеткой, искренне посочувствовал коллеге.
Экспресс газета 09:06
7
Происшествия

Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

Газета.Ru 06:29
244
Политика

МИД РФ назвал условия для открытия границы с Белоруссией

Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил надежду на открытие российско-белорусской границы в ближайшей перспективе.
News.ru 09:50
2
Армия и оружие

В Грузии планируют производство и экспорт штурмовиков Су-25

ИА Красная Весна 08 июня в 15:57
219
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
175
Происшествия

Суд прекратил производство по УДО Глущенко за убийство Старовойтовой

Известия 10:20
6
Наука

Ученые назвали год основания уйгурской крепости Пор-Бажын

Узнать точный сезон и год основания крепости помогли годичные кольца замурованных в ее стенах лиственниц.
iReactor 06:54
19
Политика

Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Футбол

ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео

Sportmail.ru 07:02
Политика

Компания Danone отказалась от рекламы с Пореченковым — посол Украины

Париж, 10 июня 2020, 15:36 — REGNUM Французская компания Danone приняла решение отказаться от рекламы с участием актёра Михаила Пореченкова, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур 10 июня на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 08:36
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
286
Общество

Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
665
Как работают Яндекс.Новости?
Главное