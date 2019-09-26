Экономика
КоммерсантъСуррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива
Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт». Самое распространенное нарушение — превышение в топливе массовой доли серы. Согласно проверкам «Росстандарта», на автозаправках продается 6 млн тонн суррогата в год.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:46, Вашингтон
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Экономика сегодня 24 сентября в 18:33
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета 24 сентября в 10:42
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Футбол
Серия А. «Торино» одержал волевую победу над «Миланом»
В матче 5-го тура Серии А «Милан» в гостях уступил «Торино» со счетом 1:2. Миланцы вышли вперед на 18-й минуте благодаря голу Кшиштофа Пентека с пенальти, однако во второй тайме туринцы ответили дублем Андреа Белотти, что принесло им три очка.
Бомбардир.ру 16:57
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Религия
Православная церковь отмечает праздник Воздвижения креста Господня
Православные христиане отмечают в пятницу один из 12 главных церковных праздников – Воздвижение креста Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Софийском соборе в Самаре.
РИА Новости 17:14
Общество
МЧС пояснило, что будет грозить гражданам за курение на балконе
Напомним, начиная с 1 октября текущего года гражданам будет запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях.
REGNUM 12:48
Экономика
Путин назвал главную цель ускорения роста экономики
Главной целью ускорения роста экономики, к которому стремятся власти, является повышение доходов населения.
Российская газета вчера в 10:42
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Происшествия
Курсанты МЧС нашли военный самолет времен ВОВ под Петербургом
Курсанты академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ нашли самолет Ил-2 времен Великой Отечественной войны в рамках акции "Вахты памяти" под Петербургом.
ТАСС 13:56
Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36
Общество
Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei
Роскомнадзор завершил проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei, в отдельных случаях были выявлены нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных.
RT на русском 11:37
Происшествия
Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством
55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.
Вести.Ru 11:30
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru 05:38
Футбол
Рельсом из Москвы: удержит ли «Зенит» лидерство после встречи с «Локо»
«Динамо» находится в диком упадке: бело-голубые не могут победить на протяжении уже четырех матчей к ряду, а также вылетели из Кубка России после матча с «Лучом» (0:1). Всё это ставит под угрозу положение главного тренера команды Дмитрия Хохлова.
Известия 17:00
Общество
Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона
Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
ПРАЙМ 05:19
Шоу-бизнес
Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите
Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
Discover24 вчера в 06:05
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в московском общежитии
Стрельба из травматического оружия произошла в московском районе Чертаново, пострадали четыре человека.
Известия 17:30
Происшествия
Задержана подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области
RT на русском вчера в 08:30
Общество
Задача для дошкольников поставила пользователей Сети в тупик
Задача поставила многих комментаторов в тупик.
РИА Новости 13:09
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии
Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Известия 12:34
Политика
МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru 11:36
Экономика
АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл»
В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
РБК вчера в 13:56
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 09:52