Уголовная ответственность предусматривалась не только за нетрезвое вождение, но и за допуск за руль пьяного водителя, отказ водителя пройти медосмотр на степень опьянения и употребления алкоголя водителем после ДТП, остановки полицией и до медосмотра.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания", дочерней компании Procter&Gamble, за разницу в качестве стиральных капсул в России и Европе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Кашеварова.