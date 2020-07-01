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В России за сутки заразились COVID-19 менее 7 тысяч человек

Новые случаи обнаружены в 83 регионах страны. Клинических проявлений болезни не имели 31,9% заразившихся. За сутки умерли 216 человек и 10 281 выздоровел.В источнике
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COVID-19 в России: 6 718 заболевших за сутки

Вести.Ru03:57

В России еще 6 718 человек заразились COVID-19

Город55.ру03:53

В России COVID-19 за сутки заразились 6,7 тысяч человек

АБН03:50

За сутки в России от COVID-19 умерло 216 человек

Индикатор1 июля в 04:36

В России за сутки заразились COVID-19 менее 7 тысяч человек

Компания1 июля в 03:44
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Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс

Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru02:27
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Президент Украины отменил уголовную ответственность за пьяное вождение

Уголовная ответственность предусматривалась не только за нетрезвое вождение, но и за допуск за руль пьяного водителя, отказ водителя пройти медосмотр на степень опьянения и употребления алкоголя водителем после ДТП, остановки полицией и до медосмотра.
Евразия Daily02:25

ФАС возбудила дело против «дочки» Procter&Gamble

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания", дочерней компании Procter&Gamble, за разницу в качестве стиральных капсул в России и Европе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Кашеварова.
Газета.Ru03:02
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