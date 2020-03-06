Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России «Красу полиции» затравили за внешность

В России «Красу полиции» затравили за внешность.
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с чего всё началось

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных. Обладательницей титула "Краса полиции" стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская.
РИА Новости11:51

Подробнее о событии

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

РИА Новости11:51

Победительницу конкурса красоты затравили в Сети из-за внешности

РЕН ТВ07:23

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

URA.Ru13:56

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Lenta.ru15:28

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили за внешность

Взгляд.ру13:15

«Отгадай, чей папа генерал»: В Сети затравили победительницу конкурса «Краса полиции»

Царьград13:02

Курскую «Красу полиции» затравили из-за внешности

Московский Комсомолец12:36
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Единоборства

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

РИА Новости 19:02
Фигурное катание

Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на юниорском ЧМ

Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая в одиночном катании, выиграла короткую программу на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в эстонском Таллине.
МК-Спорт 10:33
Энергетика

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.
Газета.Ru 13:30
Экономика

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн.
РБК 15:35
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru вчера в 03:56
Общество

«Оператор ГТС Украины» заявил об угрозе срыва газоснабжения Киева

Киев рискует остаться без газа из-за того, что компания "Киевгаз" не подписывает договор на транспортировку газа с "Оператором ГТС Украины", сообщила в пятницу пресс-служба украинского оператора.
РИА Новости 06:41
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости 00:49
Шоу-бизнес

Бывший муж Пелагеи познакомил новую возлюбленную с мамой

Известно, что новая пассия Телегина познакомилась с матерью хоккеиста. Обе женщины были замечены со спортсменом.
КМВ Новости 03:51
Кино

Тайка Вайтити снимет мультсериал «Чарли и шоколадная фабрика»

Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет две серии мультсериала "Чарли и шоколадная фабрика" для Netflix, передает Variety По словам представителя Netflix, в сериале будет сохранен дух книги Роальда Даля, однако будут добавлены новые персонажи.
Газета.Ru 03:17
Футбол

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Lenta.ru 04 марта в 15:20
Единоборства

Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом

Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
РБК 13:28
Кино

Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса

News.ru 02:03
Экономика

Уолл-стрит: Nasdaq упал ниже 8500, Dow Jones опускается к 25 000

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 587,03 пункта (2,25%), до 25 534,25 пункта.
REGNUM 15:47
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости 05:03
Политика

Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж

Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Ридус 08:40
Культура

Автор «Чернобыля» создаст сериал по видеоигре The Last of Us

Американский телеканал HBO совместно с Sony Pictures Television выпустит сериал по видеоигре The Last of Us ("Один из нас").
Газета Metro 02:53
Политика

Завершились переговоры Путина и Эрдогана

Пресс-служба Кремля сообщает о завершении шестичасовых переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
iReactor вчера в 12:22
Общество

Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ

Минобороны России в канун Международного женского дня открывает на сайте ведомства уникальный исторический раздел, посвященный женам советских полководцев Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
РИА Новости 16:15
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче плей-офф КХЛ

В матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» одержал победу над «Динамо».
RT на русском 14:58
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

РИА Новости 18:25
Гаджеты

«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in

Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Слово и Дело вчера в 05:27
Политика

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:17
Игры

Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3

Live24 вчера в 06:03
Политика

Новый глава МИД Украины переступал границу с Крымом

Новый глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба два месяца назад посетил границу с Крымом.
News.ru 08:15
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия вчера в 12:00
Политика

В Гайане заявили о депортации трех россиян за вмешательство в выборы

Власти Гайаны заподозрили четырех человек «российского происхождения» в попытке вмешаться во всеобщие и региональные выборы, которые прошли в стране 2 марта.
РБК 13:44
Гаджеты

Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов

Создатели приложения AnTuTu обнародовали февральский перечень смартфонов на Android с наибольшим числом позитивным отзывов пользователей.
OAnews 06:15
Футбол

РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»

23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Спорт день за днем вчера в 09:03
Гаджеты

TCL представила первый в мире смартфон с гибким выдвижным экраном

Китайский производитель электроники TCL представил два прототипа смартфонов с гибкими дисплеями.
Planet Today 04:21
Технологии

В чипсетах Intel обнаружили неустранимую уязвимость

Эксперты Positive Technologies обнаружили в большинстве выпущенных за последние пять лет чипсетов Intel неустранимую уязвимость, с помощью которой злоумышленник может извлекать конфиденциальную информацию с компьютеров жертвы.
ТАСС вчера в 10:13
Как работают Яндекс.Новости?
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