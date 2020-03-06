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В России «Красу полиции» затравили за внешность.

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Энергетика ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.

Происшествия В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус "По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.

Кино Тайка Вайтити снимет мультсериал «Чарли и шоколадная фабрика» Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет две серии мультсериала "Чарли и шоколадная фабрика" для Netflix, передает Variety По словам представителя Netflix, в сериале будет сохранен дух книги Роальда Даля, однако будут добавлены новые персонажи.

Политика Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Политика Завершились переговоры Путина и Эрдогана Пресс-служба Кремля сообщает о завершении шестичасовых переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Общество Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ Минобороны России в канун Международного женского дня открывает на сайте ведомства уникальный исторический раздел, посвященный женам советских полководцев Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.

Политика Путин оценил возможность возглавить Госсовет Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".

Экономика Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».