Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России «Красу полиции» затравили за внешность

В России «Красу полиции» затравили за внешность.
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с чего всё началось

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных. Обладательницей титула "Краса полиции" стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская.
РИА Новостивчера в 11:51

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Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

РИА Новостивчера в 11:51

В Курске победительницу конкурса «Краса полиции 2020» затравили пользователи соцсетей из-за внешности

Курские известия01:37

«Отгадай, чей папа генерал»: В Сети затравили победительницу конкурса «Краса полиции»

Царьградвчера в 13:02

Курскую «Красу полиции» затравили из-за внешности

Московский Комсомолецвчера в 12:36

Победительницу конкурса красоты затравили в Сети из-за внешности

РЕН ТВвчера в 07:23

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

URA.Ruвчера в 13:56

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили за внешность

Взгляд.рувчера в 13:15
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Единоборства

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Известия вчера в 23:15
Хоккей

«Сибирь» трижды обыграла «Автомобилист» в плей-офф

Хоккейная «Сибирь» в третьем матче четвертьфинала Восточной конференции в пятницу, 6 марта, на своём льду обыграла уральский «Автомобилист» в овертайме со счетом 4:3. Три шайбы гостям забросил на 8-й, 12-й и 46-й минутах Пуустинен.
Новосибирские новости 00:19
Политика

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Космос

Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

Марсоход носит название Perseverance, что в переводе на русский язык означает «настойчивость».
Ридус 05 марта в 16:38
Здоровье

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Российская газета вчера в 23:37
Общество

Неулыбчивые россияне удивили китайского туриста

Китайский путешественник и блогер Лю Сяошунь рассказал о своих впечатлениях от путешествия по России.
Газета.Ru вчера в 22:28
Политика

Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы

Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
RuNews24.ru 05 марта в 04:28
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском вчера в 10:59
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 00:49
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 17:24
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости вчера в 17:40
Общество

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
РБК вчера в 14:07
Экономика

В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
RT на русском 05 марта в 01:24
Происшествия

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5

РИА Новости 01:20
Энергетика

Reuters: Россия хочет обвалить цены на нефть

Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти еще до начала официальных переговоров в Вене, желая, очевидно, обвалить цены на нефть.
МонаВиста вчера в 07:51
Шоу-бизнес

Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы

Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Вечерний курьер вчера в 05:52
Культура

Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto

По словам Ивана Урганта, клип повествует о том, на что приходится идти мужчине ради подарков для любимой женщины, какое испытание приходится пройти для этого.
Уральский меридиан 01:42
Единоборства

Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане

Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
МИР 24 вчера в 19:46
Транспорт

Поезда между Керчью и Анапой начнут курсировать по Крымскому мосту

Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой откроют в субботу. Первый состав отправится из Керчи в субботу днем.
РЕН ТВ вчера в 17:22
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
Экономика

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за пятницу потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:01
Гаджеты

Vivo APEX 2020 выходит на рынок России

Vivo APEX нового поколения, представленный в конце февраля, выходит на рынок России. Старт продаж запланирован на вторую декаду марта.
Актуальные Новости 00:33
Культура

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 01:24
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
РИА Новости 05 марта в 11:46
Политика

Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
РИА Новости вчера в 14:55
Музыка

Школьник из Челябинска покорил жюри «Голос. Дети»

URA.Ru вчера в 08:57
Наука

Медики назвали безопасное для сердца количество яиц в день

Специалисты из Гарвардского университета определили количество яиц, которое можно съедать каждый день без вреда для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Профиль 02:15
Шоу-бизнес

Дочь Валерии официально сменила имя

Похоже, что 26-летняя певица Анна Шульгина довольно долго испытывала дискомфорт по поводу своего имени, которое было ей дано при рождении.
Экспресс газета вчера в 12:38
Космос

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Газета.Ru 00:25
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