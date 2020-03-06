Общество
Lenta.ruВ России «Красу полиции» затравили за внешность
Оценить67
с чего всё началось
Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных. Обладательницей титула "Краса полиции" стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская.РИА Новостивчера в 11:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Хоккей
«Сибирь» трижды обыграла «Автомобилист» в плей-офф
Хоккейная «Сибирь» в третьем матче четвертьфинала Восточной конференции в пятницу, 6 марта, на своём льду обыграла уральский «Автомобилист» в овертайме со счетом 4:3. Три шайбы гостям забросил на 8-й, 12-й и 46-й минутах Пуустинен.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
Марсоход носит название Perseverance, что в переводе на русский язык означает «настойчивость».
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Общество
Неулыбчивые россияне удивили китайского туриста
Китайский путешественник и блогер Лю Сяошунь рассказал о своих впечатлениях от путешествия по России.
Политика
Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Происшествия
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Общество
В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом
Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
Экономика
В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
Происшествия
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
Энергетика
Reuters: Россия хочет обвалить цены на нефть
Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти еще до начала официальных переговоров в Вене, желая, очевидно, обвалить цены на нефть.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
По словам Ивана Урганта, клип повествует о том, на что приходится идти мужчине ради подарков для любимой женщины, какое испытание приходится пройти для этого.
Единоборства
Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане
Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
Транспорт
Поезда между Керчью и Анапой начнут курсировать по Крымскому мосту
Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой откроют в субботу. Первый состав отправится из Керчи в субботу днем.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за пятницу потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Гаджеты
Vivo APEX 2020 выходит на рынок России
Vivo APEX нового поколения, представленный в конце февраля, выходит на рынок России. Старт продаж запланирован на вторую декаду марта.
Культура
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Политика
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
Музыка
Школьник из Челябинска покорил жюри «Голос. Дети»
Наука
Медики назвали безопасное для сердца количество яиц в день
Специалисты из Гарвардского университета определили количество яиц, которое можно съедать каждый день без вреда для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Шоу-бизнес
Дочь Валерии официально сменила имя
Похоже, что 26-летняя певица Анна Шульгина довольно долго испытывала дискомфорт по поводу своего имени, которое было ей дано при рождении.
Космос
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon
Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.