Общество
Lenta.ruВ России «Красу полиции» затравили за внешность
«Конкурс красоты в полиции подразумевает испытания по физподготовке и стрельбе», — подчеркнул Александр Светлов. Ранее в марте пользователи затравили участницу конкурса красоты «Мисс Вселенная», австралийку Рэйчел Финч за овощи и фрукты, которыми она кормит своих детей.
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с чего всё началось
Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных. Обладательницей титула "Краса полиции" стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская.РИА Новостивчера в 11:51
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Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Энергетика
В «Лукойле» оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Федун не стал комментировать газете причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК, и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь, что он пока находится "в легком шоке".
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Наука
Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день
Специалисты подчеркивают, что у людей с диабетом потребление яиц может привести к возникновению проблем с сердцем.
Гаджеты
Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов
Создатели приложения AnTuTu обнародовали февральский перечень смартфонов на Android с наибольшим числом позитивным отзывов пользователей.
Биатлон
Логинов не вошел в состав сборной России на эстафету в Нове-Место
Хоккей
«Сибирь» трижды обыграла «Автомобилист» в плей-офф
Хоккейная «Сибирь» в третьем матче четвертьфинала Восточной конференции в пятницу, 6 марта, на своём льду обыграла уральский «Автомобилист» в овертайме со счетом 4:3. Три шайбы гостям забросил на 8-й, 12-й и 46-й минутах Пуустинен.
Шоу-бизнес
Актриса Проклова в 66 лет удивила поклонников подтянутой фигурой
Советская и российская актриса Елена Проклова, которой в этом году исполнится 67 лет, восхитила подписчиков, опубликовав в Instagram снимок в купальнике.
Футбол
Геркус публично ответил на претензии «Локомотива»
Геркус отметил, что первое письмо с претензиями получил еще в августе, однако не посчитал его официальным, так как потребовавший вернуть "Локомотиву" деньги некий господин Андреев не приложил доверенности от клуба, хоть и был явно информирован об его деятельности.
Космос
Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с кораблем Dragon
Прибытие «грузовика» на МКС запланировано 9 марта. Он пробудет на космической станции около месяца, после чего вернется на Землю.
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачёвой рассмешили фанатов песней про «животинку»
Двойняшки Гарри и Лиза спели в ролике песню про "животинку" и рассмешили фанатов.
Происшествия
На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за пятницу потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Происшествия
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Космос
НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Фигурное катание
Тренер Медведевой восхитился ученицами Тутберидзе
Происшествия
Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Экономика
В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
Культура
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
Гаджеты
Представлен топовый смартфон Oppo Find X2
Общество
Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
Распоряжение позволит в 2020 году произвести выплаты к 75-летию Победы инвалидам и ветеранам войны, бывшим узникам концлагерей, тюрем и гетто, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших на войне с Финляндией и Японией, а также вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников войны и труженикам тыла.
Общество
Министр просвещения рассказал, должны ли школьники мыть полы в классе
Министр просвещения России Сергей Кравцов ответил на вопрос о том, может ли школа заставлять учеников мыть полы в учебном заведении.
Здоровье
Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки
Московский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, как правильно худеть и держать себя в форме.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Здоровье
Во Франции из больниц украли 11 тысяч медицинских масок
На фоне страхов перед коронавирусом за последний месяц из больниц Парижа и пригородов похищено в общей сложности 11 тысяч медицинских масок.
Общество