Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России «Красу полиции» затравили за внешность

«Конкурс красоты в полиции подразумевает испытания по физподготовке и стрельбе», — подчеркнул Александр Светлов. Ранее в марте пользователи затравили участницу конкурса красоты «Мисс Вселенная», австралийку Рэйчел Финч за овощи и фрукты, которыми она кормит своих детей.
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с чего всё началось

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных. Обладательницей титула "Краса полиции" стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская.
РИА Новостивчера в 11:51

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Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

РИА Новостивчера в 11:51

В Курске победительницу конкурса «Краса полиции 2020» затравили пользователи соцсетей из-за внешности

Курские известия01:37

«Отгадай, чей папа генерал»: В Сети затравили победительницу конкурса «Краса полиции»

Царьградвчера в 13:02

Курскую «Красу полиции» затравили из-за внешности

Московский Комсомолецвчера в 12:36

Победительницу конкурса красоты затравили в Сети из-за внешности

РЕН ТВвчера в 07:23

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

URA.Ruвчера в 13:56

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили за внешность

Взгляд.рувчера в 13:15
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Экономика

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
РИА Новости вчера в 23:03
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия вчера в 15:51
Энергетика

В «Лукойле» оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Федун не стал комментировать газете причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК, и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь, что он пока находится "в легком шоке".
РИА Новости вчера в 18:25
Единоборства

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Известия вчера в 23:15
Наука

Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день

Специалисты подчеркивают, что у людей с диабетом потребление яиц может привести к возникновению проблем с сердцем.
Пятый канал 01:22
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Гаджеты

Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов

Создатели приложения AnTuTu обнародовали февральский перечень смартфонов на Android с наибольшим числом позитивным отзывов пользователей.
OAnews вчера в 06:15
Биатлон

Логинов не вошел в состав сборной России на эстафету в Нове-Место

Спорт-Экспресс вчера в 14:51
Хоккей

«Сибирь» трижды обыграла «Автомобилист» в плей-офф

Хоккейная «Сибирь» в третьем матче четвертьфинала Восточной конференции в пятницу, 6 марта, на своём льду обыграла уральский «Автомобилист» в овертайме со счетом 4:3. Три шайбы гостям забросил на 8-й, 12-й и 46-й минутах Пуустинен.
Новосибирские новости 00:19
Шоу-бизнес

Актриса Проклова в 66 лет удивила поклонников подтянутой фигурой

Советская и российская актриса Елена Проклова, которой в этом году исполнится 67 лет, восхитила подписчиков, опубликовав в Instagram снимок в купальнике.
ФАН 00:25
Футбол

Геркус публично ответил на претензии «Локомотива»

Геркус отметил, что первое письмо с претензиями получил еще в августе, однако не посчитал его официальным, так как потребовавший вернуть "Локомотиву" деньги некий господин Андреев не приложил доверенности от клуба, хоть и был явно информирован об его деятельности.
ProstoProSport 03:26
Космос

Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с кораблем Dragon

Прибытие «грузовика» на МКС запланировано 9 марта. Он пробудет на космической станции около месяца, после чего вернется на Землю.
RuNews24.ru 02:00
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачёвой рассмешили фанатов песней про «животинку»

Двойняшки Гарри и Лиза спели в ролике песню про "животинку" и рассмешили фанатов.
Дни24 вчера в 11:56
Происшествия

На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов

Газета.Ru вчера в 07:12
Экономика

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за пятницу потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:01
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 00:49
Политика

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Космос

НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Вестник Кавказа 04 марта в 07:34
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru 05 марта в 22:07
Фигурное катание

Тренер Медведевой восхитился ученицами Тутберидзе

РИА Новости 03:30
Происшествия

Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Коммерсантъ вчера в 15:34
Экономика

В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
RT на русском 05 марта в 01:24
Культура

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

Shraibikus News 03:55
Гаджеты

Представлен топовый смартфон Oppo Find X2

Astera вчера в 14:39
Общество

Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы

Распоряжение позволит в 2020 году произвести выплаты к 75-летию Победы инвалидам и ветеранам войны, бывшим узникам концлагерей, тюрем и гетто, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших на войне с Финляндией и Японией, а также вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников войны и труженикам тыла.
РИА Новости 04 марта в 17:42
Общество

Министр просвещения рассказал, должны ли школьники мыть полы в классе

Министр просвещения России Сергей Кравцов ответил на вопрос о том, может ли школа заставлять учеников мыть полы в учебном заведении.
РЕН ТВ 00:41
Здоровье

Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки

Московский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, как правильно худеть и держать себя в форме.
SMINEWS в Подольске вчера в 09:59
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс 04 марта в 05:53
Здоровье

Во Франции из больниц украли 11 тысяч медицинских масок

На фоне страхов перед коронавирусом за последний месяц из больниц Парижа и пригородов похищено в общей сложности 11 тысяч медицинских масок.
Российская газета вчера в 13:50
Общество

Конгресс США обвиняет в крушении 737 MAX Boeing и авиауправление США

Коммерсантъ вчера в 22:35
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