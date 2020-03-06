Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России «Красу полиции» затравили за внешность

Полицейский-кавалерист ППС МВД России по Курской области Ирина Ходыревская одержала победу в городском конкурсе. Она и еще девять участниц приняли участие в дефиле, кулинарном конкурсе, а также в состязаниях по стрельбе и боевой подготовке.
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с чего всё началось

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных. Обладательницей титула "Краса полиции" стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская.
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Коллеги заступились за победительницу конкурса «Краса полиции». Ее затравили из-за внешности

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В МВД вступились за затравленную «Красу полиции»

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Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

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В МВД заступились за затравленную победительницу «Красы полиции»

РЕН ТВ04:59
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