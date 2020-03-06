Общество
Lenta.ruВ России «Красу полиции» затравили за внешность
Полицейский-кавалерист ППС МВД России по Курской области Ирина Ходыревская одержала победу в городском конкурсе. Она и еще девять участниц приняли участие в дефиле, кулинарном конкурсе, а также в состязаниях по стрельбе и боевой подготовке.
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Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных. Обладательницей титула "Краса полиции" стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская.РИА Новостивчера в 11:51
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