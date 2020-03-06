с чего всё началось

Полицейский-кавалерист ППС МВД России по Курской области Ирина Ходыревская одержала победу в городском конкурсе. Она и еще девять участниц приняли участие в дефиле, кулинарном конкурсе, а также в состязаниях по стрельбе и боевой подготовке.

Общество Альфа-банк заблокировал карты россиян Утром 7 марта некоторые клиенты Альфа-банка пожаловались на невозможность проведения операций по картам.

Транспорт Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.

Политика Боррель: в ЕС уверены в независимости процесса по делу MH17 Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что уверен в независимости открывающегося в Гааге судебного процесса по крушению рейса MH17.

Футбол Бобан получил письмо об увольнении La Gazzetta dello Sport сообщает, что директор "Милана" Звонимир Бобан вчера получил письмо об увольнении.

Энергетика Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.

Политика Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Биатлон Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место Стал известен состав сборной России на эстафетные гонки у мужчин и женщин на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.