Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России «Красу полиции» затравили за внешность

«Конкурс красоты в полиции подразумевает испытания по физподготовке и стрельбе», — подчеркнул Александр Светлов. Ранее в марте пользователи затравили участницу конкурса красоты «Мисс Вселенная», австралийку Рэйчел Финч за овощи и фрукты, которыми она кормит своих детей.
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с чего всё началось

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных. Обладательницей титула "Краса полиции" стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская.
РИА Новостивчера в 11:51

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Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

РИА Новостивчера в 11:51

Победительницу конкурса красоты затравили в Сети из-за внешности

РЕН ТВвчера в 07:23

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

URA.Ruвчера в 13:56

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Lenta.ruвчера в 15:28

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили за внешность

Взгляд.рувчера в 13:15

«Отгадай, чей папа генерал»: В Сети затравили победительницу конкурса «Краса полиции»

Царьградвчера в 13:02

Курскую «Красу полиции» затравили из-за внешности

Московский Комсомолецвчера в 12:36
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Кино

Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»

iReactor вчера в 06:36
Происшествия

Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess

RT на русском вчера в 23:22
Энергетика

Снижение мировых цен на нефть ускорилось до 6%

Нефть марки Brent опустилась до $47,76, а WTI — до $43,92 за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года.
News.ru вчера в 05:54
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
Политика

Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
РИА Новости вчера в 14:55
Общество

Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Татар-информ 05 марта в 09:16
Гаджеты

В сети опубликованы новые изображения PlayStation 5 с геймпадом

Astera 05 марта в 00:00
Экономика

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
РИА Новости вчера в 23:03
Энергетика

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
Общество

В Западной Германии установят первый памятник Ленину

Взгляд.ру вчера в 12:37
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия вчера в 15:51
Общество

В Москве выздоровел первый больной коронавирусом

Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел, в ближайшие дни он будет выписан, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости вчера в 11:43
Здоровье

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Российская газета вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 05 марта в 11:57
Общество

Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об

Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об индексации пенсий.
Голос Правды вчера в 15:57
Армия и оружие

Украинский эксперт предложил усилить ВМС списанными кораблями из США

Списанные военные корабли из США являются единственным средством усиления ВМС Украины, которое позволит изменить баланс сил на Черном море.
РИА Новости вчера в 20:29
Здоровье

Facebook запретит рекламу медицинских масок во избежание спекуляций

В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций на них из-за подскочившего на фоне распространения нового коронавируса спроса на товар.
РБК 00:16
Общество

В России изменили процедуру прохождения техосмотра

Ранее предполагалось, что каждую машину будут фотографировать трижды - до, во время и после техосмотра, причем на изображениях должны быть хорошо различимы модель, цвет кузова и номер конкретного автомобиля.
Вести.Ru вчера в 08:01
Общество

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
РИА Новости вчера в 19:40
Единоборства

Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом

Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
РБК вчера в 13:28
Футбол

РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»

23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Спорт день за днем 05 марта в 09:03
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости 05 марта в 03:37
Космос

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Газета.Ru 00:25
Спорт

Бородавко: борьба Большунова с Клебо в Кубке мира будет идти до конца

Борьба российского лыжника Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо за победу в общем зачете Кубка мира будет идти до самого конца, заявил в интервью РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
РИА Новости вчера в 07:57
Кино

В Челябинске прошел пикет против мультфильма с ЛГБТ-персонажем

В Челябинске сегодня, 6 марта, прошел пикет против выхода в прокат американского мультфильма «Вперед», ставшего скандально известным из-за наличия в нем ЛГБТ-персонажа.
Челябинск Сегодня вчера в 04:58
Шоу-бизнес

Красноярская певица сломала ногу во время выступления

Красноярская певица Анастасия Вишневская в момент своего выступления упала со сцены, сломав ногу. Об этом передает издание «360».
NewInform вчера в 18:50
Футбол

«Интер» летом может приобрести форварда «Лацио»

Миланский "Интер" летом может приобрести полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, передает Calciomercato.
Газета.Ru 00:05
Экономика

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат.
РИА Новости 04 марта в 09:00
Финансы

Эксперт считает, что коронавирус может обрушить рубль

Несомненно, закрытие предприятий, сокращение авиаперевозок и туристических потоков оказывает влияние на рынок энергоносителей и перспективы нефти сейчас выглядят не лучшим образом, добавил эксперт.
РИА Новости вчера в 19:03
Единоборства

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Российская газета вчера в 19:53
Как работают Яндекс.Новости?
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