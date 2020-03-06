Общество
Lenta.ruВ России «Красу полиции» затравили за внешность
«Конкурс красоты в полиции подразумевает испытания по физподготовке и стрельбе», — подчеркнул Александр Светлов. Ранее в марте пользователи затравили участницу конкурса красоты «Мисс Вселенная», австралийку Рэйчел Финч за овощи и фрукты, которыми она кормит своих детей.
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с чего всё началось
Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных. Обладательницей титула "Краса полиции" стала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская.РИА Новостивчера в 11:51
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Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
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23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
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Несомненно, закрытие предприятий, сокращение авиаперевозок и туристических потоков оказывает влияние на рынок энергоносителей и перспективы нефти сейчас выглядят не лучшим образом, добавил эксперт.
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