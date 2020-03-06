с чего всё началось

«Конкурс красоты в полиции подразумевает испытания по физподготовке и стрельбе», — подчеркнул Александр Светлов. Ранее в марте пользователи затравили участницу конкурса красоты «Мисс Вселенная», австралийку Рэйчел Финч за овощи и фрукты, которыми она кормит своих детей.

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Политика Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.

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