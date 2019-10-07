Авто
32CARS.ruПолис ОСАГО в России подорожает в два раза
Пока законопроект находится на рассмотрении, и многие детали не ясны, однако в правительстве уже намекнули на высокие базовые тарифы для тех, кто решит отказаться. По предварительным подсчётам, жителям некрупных городов новый полис ОСАГО обойдется на 82% дороже прежнего.
Читать в источнике
Оценить87
с чего всё началось
С помощью информации, полученной с датчика, коммерсанты хотят определять индивидуальный тариф россиянам. При этом тарифный коридор ОСАГО предлагается уже в следующем году расширить: в богатой Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах дороже на 82%.Известия06 октября в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Страховщики начнут следить за автовладельцами: в противном случае цена ОСАГО взлетит
CarsWeek.ruвчера в 03:55
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.
SakhalinMedia.ru 05 октября в 09:30
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.
РИА Новости вчера в 08:20
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Шоу-бизнес
Бочкарева вышла на связь после новости об исчезновении
Ситуацию прокомментировал друг актрисы На днях соседи сообщили об исчезновении звезды ситкома "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой — якобы она оставила под окнами своего дома дорогое авто и перестала провожать детей в школу.
WomanHit.ru 03:21
Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 02:20
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.
RT на русском вчера в 01:12
Происшествия
Пьяный автомобилист насмерть сбил женщину и двух детей под Белгородом
Автомобиль насмерть сбил троих велосипедистов — женщину и двух ее детей в возрасте 11 и 12 лет в Белгородской области.
Известия вчера в 18:39
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание, совершая покупки онлайн.
РИА Новости 00:14
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Футбол
Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
News.ru вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Борисова и Волочкова повздорили в телеэфире из-за Бочкаревой
Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова повздорили в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ из-за истории с актрисой Натальей Бочкаревой, которая ранее якобы была задержана из-за наркотиков.
Газета.Ru вчера в 02:37
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Политика
Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева вылетела из США в Москву
Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева, которую ранее ФБР США подвергли неправомерному допросу, вылетела из Нью-Йорка в Москву.
Политика Сегодня вчера в 20:30
Экономика
Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
РИА Новости 02:05
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета 06 октября в 08:53
Происшествия
Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
RT на русском 02:55
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Политика
Абэ заявил о распространении суверенитета Японии на южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что его страна считает, что её суверенитет распространяется на острова, расположенные в южной части Курил, и позиция Токио по этому поводу неизменна.
Московский Комсомолец вчера в 22:57
Политика
Иран объяснил причины задержания российской журналистки
Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не имеет отношения к вопросу о шпионаже, рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
News.ru вчера в 06:18
Армия и оружие
Корабль британских ВМС сопроводил российские суда к Ла-Маншу
Патрульный корабль британских ВМС HMS Mersey сопроводил к Ла-Маншу три корабля Балтийского флота (сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и буксир "Виктор Конецкий"), следовавших вдоль берегов Великобритании.
Вести.Ru вчера в 18:32
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака
Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru вчера в 09:07
Экономика
Естественный прирост населения в России ожидается не ранее 2024 года
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы и проект федерального бюджета внесены на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации, передает ТАСС.
Регион online вчера в 05:29
Происшествия
Скандал разгорелся на Кипре после расистского нападения на россиянку
Три киприотки напали на гражданку РФ Светлану Зайцеву, которая помешала им скрыться после того, как они повредили автомобиль инвалида на парковке.
РЕН ТВ вчера в 07:06