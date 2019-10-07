С помощью информации, полученной с датчика, коммерсанты хотят определять индивидуальный тариф россиянам. При этом тарифный коридор ОСАГО предлагается уже в следующем году расширить: в богатой Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах дороже на 82%.

с чего всё началось

Пока законопроект находится на рассмотрении, и многие детали не ясны, однако в правительстве уже намекнули на высокие базовые тарифы для тех, кто решит отказаться. По предварительным подсчётам, жителям некрупных городов новый полис ОСАГО обойдется на 82% дороже прежнего.

Полис ОСАГО в России подорожает в два раза

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