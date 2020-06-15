Общество

РИА НовостиРИА НовостиПола Уилана приговорили к 16 годам колонии

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Обвинение запрашивало для него 18 лет колонии. Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
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с чего всё началось

Пол Уилан приговорен в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж

Московский городской суд в понедельник признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам тюремного заключения. Согласно приговору, озвученному судьей Андреем Суворовым, американец будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
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