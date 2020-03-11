Экономика
Lenta.ruВ России аномально выросли продажи смартфонов
В январе 2020 года в России было продано более трех миллионов смартфонов — на 19,5 процента больше, чем за тот же период 2019-го. Газета «Ведомости» называет этот показатель аномальным. По ее данным, продажи смартфонов в денежном выражении выросли на 23 процента и принесли 50,4 миллиарда рублей.
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с чего всё началось
В деньгах в январе 2020 г. рынок вырос на 23% – продажи принесли 50,4 млрд руб. Так быстро продажи в январе – феврале не росли уже несколько лет, удивляется Андреева: по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года "М. видео-Эльдорадо" увеличила продажи смартфонов в штуках на 43%, а в рублях – на 30%.Ведомостивчера в 17:41
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Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Политика
Путин проводит встречу с Медведчуком в Кремле
Российский лидер Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Политика
Путин прокомментировал поправку об обнулении президентских сроков
Возможность принятия поправки об обнулении президентских сроков подтвердил президент России Владимир Путин 10 марта, выступая в Госдуме.
Энергетика
В Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России
Обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Политика
Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину
В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
Политика
Путин проводит встречу с инвесторами
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Общество
В Нью-Йорке задержали россиянина по подозрению в торговле данными
В Соединённых Штатах Америки, в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди по инициативе отделения ФБР в Сан-Диего задержали гражданина России Кирилла Фирсова, которого американские власти подозревают в продаже персональных данных.
Политика
Эрдоган назвал условие для закрытия границы с ЕС для беженцев
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не закроет границу с Евросоюзом для беженцев, пока ЕС не выполнит свои обязательства по миграционному соглашению 2016 года.
Финансы
Доллар и евро растут на открытии торгов
Курс доллара к рублю на старте торгов вырос на 0,4%, евро поднялся на 1,2%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
Ударивший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним
Бывший полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, принес ему извинения и заявил, что рад общественному резонансу этого уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест.
Экономика
АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса
В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Общество
В Киеве до конца марта введут ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры вводятся в Киеве с четверга и до конца марта для предотвращения распространения нового типа коронавируса, сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко.
Политика
ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Футбол
РПЛ прокомментировала запрет на массовые мероприятия в Москве
Российская премьер-лига (РПЛ) будет выполнять указания мэра Москвы Сергея Собянина и в среду проведет совещание с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу запрета на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек, сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
Армия и оружие
Зеленский заявил о возможности украинской армии «дать отпор противнику»
Украинские военные могут дать отпор, несмотря на желание сохранить мир в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Канал НТВ выпустил программу, где Путина обвинили в госперевороте
Телеканал НТВ опубликовал на своём сайте программу «Место встречи» с Андреем Норкиным, в ходе которой соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова обвинила президента Владимира Путина в государственном перевороте.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от съемок в «Сватах-7»
Недавно стало известно, что исполнительница главной роли Людмила Артемьева отказалась от съемок в сериале.
Кино
Появился трейлер мультфильма по Mortal Kombat
Киностудия Warner Bros. показала новый трейлер мультфильма по игре Mortal Kombat — «Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона».
Политика
Украинцы и белорусы смогут не сдавать экзамен по русскому языку
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о признании граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком и носителями русского языка без прохождения собеседования.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Общество
Авиакомпания «Победа» приостановила рейсы в Израиль
Авиакомпания «Победа» объявила о том, что с 12 марта по 12 мая приостанавливает полеты в Израиль, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Музыка