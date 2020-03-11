Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России аномально выросли продажи смартфонов

В январе 2020 года в России было продано более трех миллионов смартфонов — на 19,5 процента больше, чем за тот же период 2019-го. Газета «Ведомости» называет этот показатель аномальным. По ее данным, продажи смартфонов в денежном выражении выросли на 23 процента и принесли 50,4 миллиарда рублей.
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с чего всё началось

Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

В деньгах в январе 2020 г. рынок вырос на 23% – продажи принесли 50,4 млрд руб. Так быстро продажи в январе – феврале не росли уже несколько лет, удивляется Андреева: по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года "М. видео-Эльдорадо" увеличила продажи смартфонов в штуках на 43%, а в рублях – на 30%.
Ведомостивчера в 17:41

Подробнее о событии

В России зафиксирован аномальный спрос на смартфоны

НТВ05:11

Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

Ведомостивчера в 17:41

«Ведомости» сообщили о неожиданном резком росте продаж смартфонов в России

Интерфакс03:44

В России зафиксировали аномальный спрос на смартфоны

News.ru01:52

В России аномально вырос спрос на смартфоны

РЕН ТВ00:35

В России аномально выросли продажи смартфонов

Lenta.ruвчера в 18:26

СМИ сообщили о резком росте продаж смартфонов в России

Говорит Москва04:11
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Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Политика

Путин проводит встречу с Медведчуком в Кремле

Российский лидер Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
RT на русском вчера в 15:10
Политика

Путин прокомментировал поправку об обнулении президентских сроков

Возможность принятия поправки об обнулении президентских сроков подтвердил президент России Владимир Путин 10 марта, выступая в Госдуме.
Красная весна вчера в 09:02
Энергетика

В Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России

Обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.
РБК 03:51
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Политика

Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину

В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
ИнфоСМИ 05:40
Политика

Путин проводит встречу с инвесторами

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
ТАСС 05:47
Общество

В Нью-Йорке задержали россиянина по подозрению в торговле данными

В Соединённых Штатах Америки, в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди по инициативе отделения ФБР в Сан-Диего задержали гражданина России Кирилла Фирсова, которого американские власти подозревают в продаже персональных данных.
RT на русском 04:00
Происшествия

В столице Пакистана разбился самолет ВВС страны

REGNUM 03:25
Политика

Эрдоган назвал условие для закрытия границы с ЕС для беженцев

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не закроет границу с Евросоюзом для беженцев, пока ЕС не выполнит свои обязательства по миграционному соглашению 2016 года.
RT на русском 05:40
Происшествия

Два состава столкнулись в метро столицы Мексики

Вести.Ru 05:36
Финансы

Доллар и евро растут на открытии торгов

Курс доллара к рублю на старте торгов вырос на 0,4%, евро поднялся на 1,2%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:26
Происшествия

Ударивший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним

Бывший полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, принес ему извинения и заявил, что рад общественному резонансу этого уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест.
ТАСС 04:56
Экономика

АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса

В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Российская газета 04:32
Общество

В Киеве до конца марта введут ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры вводятся в Киеве с четверга и до конца марта для предотвращения распространения нового типа коронавируса, сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко.
РИА Новости 05:38
Политика

ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 05:18
Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Ведомости вчера в 23:04
Футбол

РПЛ прокомментировала запрет на массовые мероприятия в Москве

Российская премьер-лига (РПЛ) будет выполнять указания мэра Москвы Сергея Собянина и в среду проведет совещание с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу запрета на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек, сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
РИА Новости вчера в 14:24
Армия и оружие

Зеленский заявил о возможности украинской армии «дать отпор противнику»

Украинские военные могут дать отпор, несмотря на желание сохранить мир в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Взгляд.ру 06:03
Политика

Канал НТВ выпустил программу, где Путина обвинили в госперевороте

Телеканал НТВ опубликовал на своём сайте программу «Место встречи» с Андреем Норкиным, в ходе которой соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова обвинила президента Владимира Путина в государственном перевороте.
FreeNews-Volga 00:10
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ 00:26
Спорт

Вяльбе поздравила Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира

РИА Новости 00:48
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском вчера в 04:04
Кино

Людмила Артемьева отказалась от съемок в «Сватах-7»

Недавно стало известно, что исполнительница главной роли Людмила Артемьева отказалась от съемок в сериале.
Дни24 вчера в 02:17
Кино

Появился трейлер мультфильма по Mortal Kombat

Киностудия Warner Bros. показала новый трейлер мультфильма по игре Mortal Kombat — «Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона».
iReactor 09 марта в 14:35
Политика

Украинцы и белорусы смогут не сдавать экзамен по русскому языку

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о признании граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком и носителями русского языка без прохождения собеседования.
Российская газета 04:09
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Общество

Авиакомпания «Победа» приостановила рейсы в Израиль

Авиакомпания «Победа» объявила о том, что с 12 марта по 12 мая приостанавливает полеты в Израиль, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
РБК 05:31
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

NewInform 05:46
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