В деньгах в январе 2020 г. рынок вырос на 23% – продажи принесли 50,4 млрд руб. Так быстро продажи в январе – феврале не росли уже несколько лет, удивляется Андреева: по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года "М. видео-Эльдорадо" увеличила продажи смартфонов в штуках на 43%, а в рублях – на 30%.

с чего всё началось

Эксперты называют этот показатель аномальным, пишет газета «Ведомости». По данным, которыми располагает издание, продажи смартфонов увеличились на 23% в денежном эквиваленте, что принесло 50,4 миллиона рублей. Такого прироста не наблюдалось уже несколько лет.

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