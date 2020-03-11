Экономика

Live24Live24Аномально выросли продажи смартфонов в России

Эксперты называют этот показатель аномальным, пишет газета «Ведомости». По данным, которыми располагает издание, продажи смартфонов увеличились на 23% в денежном эквиваленте, что принесло 50,4 миллиона рублей. Такого прироста не наблюдалось уже несколько лет.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

В деньгах в январе 2020 г. рынок вырос на 23% – продажи принесли 50,4 млрд руб. Так быстро продажи в январе – феврале не росли уже несколько лет, удивляется Андреева: по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года "М. видео-Эльдорадо" увеличила продажи смартфонов в штуках на 43%, а в рублях – на 30%.
Ведомостивчера в 17:41

Подробнее о событии

В России зафиксирован аномальный спрос на смартфоны

НТВ05:11

СМИ сообщили о резком росте продаж смартфонов в России

Говорит Москва04:11

«Ведомости» сообщили о неожиданном резком росте продаж смартфонов в России

Интерфакс03:44

В России зафиксировали аномальный спрос на смартфоны

News.ru01:52

В России аномально вырос спрос на смартфоны

РЕН ТВ00:35

В России аномально выросли продажи смартфонов

Lenta.ruвчера в 18:26

Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

Ведомостивчера в 17:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 09:14, Ашберн
Политика

Сандерс побеждает на партсобраниях в Северной Дакоте

По итогам партсобраний в штате будут распределены голоса 14 делегатов. Обработка бюллетеней в Северной Дакоте еще не завершена.
ТАСС 09:03
Происшествия

Прокуратура требует приговорить Дмитрия Лобанова к 15 годам колонии

Экс-глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Лобанов, обвиняемый в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере, должен быть приговорен к 15 годам колонии строгого режима.
FreeNews-Volga 04:44
Происшествия

В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 08:53
Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
РИА Новости 06:28
Политика

Госдума одобрила поправки в Конституцию России

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в Конституцию России.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:23
Общество

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин

Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
BFM.ru 07:39
Финансы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Ведомости вчера в 07:32
Происшествия

Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Коммерсантъ 08:41
Политика

Путину посвятил стихотворение Сергей Шнуров

В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Live24 01:06
Шоу-бизнес

Госпитализирована Валентина Талызина

Газета.Ru 06:03
Происшествия

В Москве женщина опубликовала в родительском чате фотографию голой ученицы

Известия вчера в 15:23
Музыка

Группа «Время и Стекло» объявила о распаде

Украинская поп-группа "Время и Стекло" в своем Instagram объявила об уходе со сцены.
РИА Новости 07:50
Футбол

Рома не полетит в Испанию на матч ЛЕ против «Севильи»

Итальянская "Рома" отказалась лететь в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Севильи", передает официальный сайт римского клуба.
Газета.Ru 09:03
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике клещевого энцефалита

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по основным мерам профилактики клещевого энцефалита.
Газета.Ru 02:22
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал вчера в 01:45
Энергетика

Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии

Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
Интерфакс 07:25
Экономика

Назван инвестор, который построит в Крыму центр по снижению цен

ForPost 06:11
Армия и оружие

Зеленский представил силовикам Украины нового министра обороны

Владимир Зеленский представил силовикам Украины нового министра обороны. Должность получил Андрей Таран.
Piter.tv 08:50
Шоу-бизнес

«Молоденькая совсем еще»: Наталья Ветлицкая поделилась архивными фото

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая в конце прошлого года объявила о своем возвращении на отечественную эстраду.
Телепрограмма вчера в 07:03
Культура

Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Общественное телевидение России 09 марта в 19:38
Здоровье

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Деловое.ТВ вчера в 06:22
Политика

Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках

Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
BFM.ru 06:22
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Политика

The Washington Post: от обрушения цен на нефть проиграют США

Хотя обрушение цен на нефть было вызвано конфликтом интересов России и Саудовской Аравии, от этого проиграют в большей степени США.
Накануне.Ru 08:58
Политика

От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.
Мой Брянск 01:48
Общество

Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

Новая коронавирусная инфекция может поразить до 70 процентов населения, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
РИА Новости 08:45
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Авто

Подержанный автомобиль россияне могут купить после года накоплений

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на «Российскую газету», в начале этого года средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке РФ составила 429 тыс. рублей, а средняя зарплата – почти 39 тыс. рублей в месяц.
Автоновости дня 02:55
Экономика

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
РБК 04:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное