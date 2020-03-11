Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России аномально выросли продажи смартфонов

В январе 2020 года в России было продано более трех миллионов смартфонов — на 19,5 процента больше, чем за тот же период 2019-го. Газета «Ведомости» называет этот показатель аномальным. По ее данным, продажи смартфонов в денежном выражении выросли на 23 процента и принесли 50,4 миллиарда рублей.
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с чего всё началось

Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

В деньгах в январе 2020 г. рынок вырос на 23% – продажи принесли 50,4 млрд руб. Так быстро продажи в январе – феврале не росли уже несколько лет, удивляется Андреева: по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года "М. видео-Эльдорадо" увеличила продажи смартфонов в штуках на 43%, а в рублях – на 30%.
Ведомостивчера в 17:41

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В России зафиксирован аномальный спрос на смартфоны

НТВ05:11

Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

Ведомостивчера в 17:41

«Ведомости» сообщили о неожиданном резком росте продаж смартфонов в России

Интерфакс03:44

В России зафиксировали аномальный спрос на смартфоны

News.ru01:52

В России аномально вырос спрос на смартфоны

РЕН ТВ00:35

В России аномально выросли продажи смартфонов

Lenta.ruвчера в 18:26

СМИ сообщили о резком росте продаж смартфонов в России

Говорит Москва04:11
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