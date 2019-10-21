Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.

с чего всё началось

В сентябре в Минфине заявили, что в 2020 году в России стартует реформа в сфере госуправления, в связи с чем за несколько лет будет проведено масштабное сокращение числа госслужащих.

Происшествия Жертвами прорыва дамбы в Красноярском крае стали 15 человек Дамба на реке Сейба принадлежит золотодобывающему предприятию и возведена незаконно.

Общество В Британии могут заморозить активы российского миллиардера Британский суд может заморозить часть активов российского миллиардера Фархада Ахмедова, сообщает Daily Mail.

Общество ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".

Общество Встречаем новый месяц во всеоружии: любовный гороскоп на ноябрь 2019 Тельцам любовный гороскоп на ноябрь обещает повышенное внимание со стороны определенного человека.

Футбол Андрей Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера Бывший капитан петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился новостью о своем первом в тренерской карьере завоеванном трофее.

Общество В Гидрометцентре объяснили тёплую осень Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».

Происшествия Боец Росгвардии погиб во время экзамена Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае.

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов помогли «Вашинтону» обыграть «Чикаго» Ощутимый вклад в успех "столичных" внесли российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов: первый забил гол, второй выступил в роли ассистента Ти Джея Оши в моменте с первым голом "кэпз", а третий сделал решающий пас на Ларса Эллера, забившего пятый гол.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем 41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.

Кино Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой Несмотря на опыты с парнями, дочь Михаила Ефремова окончательно почувствовала себя лесбиянкой.

Политика Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Армия и оружие В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.

Гаджеты Samsung признал сбой блокировки Galaxy S10 по отпечатку пальца Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признала южнокорейская Samsung Electronics.

Футбол Жардим: уверен, «Монако» вернётся в верхнюю часть турнирной таблицы Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал комментарий в преддверии матча 10-го тура французской Лиги 1 с «Ренном», который состоится завтра, 20 октября.

Политика Sunday Times: ЕС планирует предоставить отсрочку по Brexit до февраля 19 октября британские депутаты приняли поправку об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза.

Футбол Рой Кин призвал «Манчестер Юнайтед» приобрести Кейна Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отметил, что хотел бы видеть в команде форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Футбол На игре клуба «Оренбург» с «Крыльями Советов» случилась потасовка Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.

Армия и оружие На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.

Общество Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».

Единоборства Бой между россиянином и казахстанцем завершился массовой дракой Инцидент произошел после окончания поединка между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым.

Наука В Петербурге на конференции рассказали о новых подходах к лечению рака На конференции были представлены исследования ученых из России, Англии, Германии, Италии и Испании по темам: «Регуляция аутофагии при раке», «Рак», «Лечение рака» и «Роль белка р53 при раке».