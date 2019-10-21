Экономика
Lenta.ruВ России анонсировали массовые увольнения
В сентябре в Минфине заявили, что в 2020 году в России стартует реформа в сфере госуправления, в связи с чем за несколько лет будет проведено масштабное сокращение числа госслужащих.
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с чего всё началось
Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.Известиявчера в 17:01
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Исследование выявило, сколько компаний в России планируют сократить персонал
Вечерняя Москвавчера в 18:34
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Бывший капитан петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился новостью о своем первом в тренерской карьере завоеванном трофее.
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Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
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Известия вчера в 18:08
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Бой между россиянином и казахстанцем завершился массовой дракой
Инцидент произошел после окончания поединка между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым.
Lenta.ru вчера в 11:21
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Красная весна 19 октября в 06:47
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В центре Москвы загорелся ресторан
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СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
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