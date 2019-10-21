Экономика
Lenta.ruВ России анонсировали массовые увольнения
В сентябре в Минфине заявили, что в 2020 году в России стартует реформа в сфере госуправления, в связи с чем за несколько лет будет проведено масштабное сокращение числа госслужащих.
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Исследование выявило, сколько компаний в России планируют сократить персонал
Вечерняя Москвавчера в 18:34
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Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Армия и оружие
Российские военные проведут наблюдательные полеты над США и Польшей
Гаджеты
Составили топ-10 самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Армия и оружие
Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД
Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Политика
Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля
Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы проявите активность в финансовом плане, и многое получится, но риск должен быть разумным.
Армия и оружие
Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы
По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Футбол
«Крылья» обыграли «Оренбург», Анюков получил прямую красную
Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков за толчок Андреа Чуканова после свистка арбитра получил прямую красную карточку.
Происшествия
У «кадетки» в Энгельсе застрелили 30-летнего жителя Саратова
Причастных к убийству разыскивает полиция Саратов, 20 октября. Убийство произошло в ночь с субботы на воскресенье в Энгельсе.
Политика
Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году
Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Экономика
ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Теннис
Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про войну в Донбассе
Напомним, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обвинила экс-главу государства Петра Порошенко в том, что он врал о реализации Киевом Минских договоренностей, призванных урегулировать вооруженное противостояние на территории Донбасса.
Происшествия
Подозреваемый в поджоге в Ярославской области сознался
Единоборства
Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в соцсети
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись нелестными высказываниям в адрес друг друга.
Экономика
Радаев заявил о планах по вхождению Саратовской области в число экономически устойчивых регионов
По словам главы региона, наметилась положительная динамика по ключевым показателям. В том числе, по реальным денежным доходам населения.
Политика
Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
Общество
Стали известны регионы России с самым доступным газом для населения
В самом конце рейтинга оказались Саратовская, Ивановская, Иркутская и Кировская области, поскольку люди, живущие в этих регионах, на зарплату могут купить менее 3 тыс. кубометров газа.
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Трампа оставить около 200 военных на востоке Сирии
Президент США Дональд Трамп хочет оставить в восточной части Сирии около 200 военнослужащих, сообщило 20 октября издание The New York Post.
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Chery обновит кроссовер Tiggo 7
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Общество
В Челябинске назначили нового замглавы по городскому хозяйству
Заместителем главы Челябинска по городскому хозяйству назначен Александр Астахов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.