Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России анонсировали массовые увольнения

В сентябре в Минфине заявили, что в 2020 году в России стартует реформа в сфере госуправления, в связи с чем за несколько лет будет проведено масштабное сокращение числа госслужащих.
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Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

Известиявчера в 17:01

Почти 10% компаний РФ планируют сократить персонал в 2020 году

РЕН ТВвчера в 17:39

СМИ: каждая десятая российская компания планирует сокращение штата

URA.Ruвчера в 18:58

В России анонсировали массовые увольнения

Lenta.ru00:20

Сотрудники каждой десятой компании в РФ будут уволены

News.ruвчера в 21:18

Исследование выявило, сколько компаний в России планируют сократить персонал

Вечерняя Москвавчера в 18:34
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Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

Вести.Ru 18 октября в 23:10
Общество

Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РБК вчера в 21:25
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательные полеты над США и Польшей

РЕН ТВ вчера в 20:00
Гаджеты

Составили топ-10 самых быстрых смартфонов

В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera вчера в 05:15
Армия и оружие

Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД

Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Газета.Ru вчера в 23:02
Политика

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Политика

Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля

Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
РБК вчера в 15:07
Армия и оружие

СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»

Газета.Ru вчера в 20:28
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы проявите активность в финансовом плане, и многое получится, но риск должен быть разумным.
Алтайская правда вчера в 19:59
Армия и оружие

Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы

По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Ferra вчера в 10:21
Футбол

«Крылья» обыграли «Оренбург», Анюков получил прямую красную

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков за толчок Андреа Чуканова после свистка арбитра получил прямую красную карточку.
Нева Спорт вчера в 07:13
Происшествия

У «кадетки» в Энгельсе застрелили 30-летнего жителя Саратова

Причастных к убийству разыскивает полиция Саратов, 20 октября. Убийство произошло в ночь с субботы на воскресенье в Энгельсе.
Регион online вчера в 07:54
Политика

Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году

Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.
Южный Федеральный вчера в 05:15
Армия и оружие

Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии

Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru вчера в 08:55
Экономика

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБК 00:00
Фигурное катание

Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

Газета.Ru вчера в 22:35
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Теннис

Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля

Коммерсантъ вчера в 13:12
Политика

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про войну в Донбассе

Напомним, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обвинила экс-главу государства Петра Порошенко в том, что он врал о реализации Киевом Минских договоренностей, призванных урегулировать вооруженное противостояние на территории Донбасса.
Журналистская правда 19 октября в 07:28
Происшествия

Подозреваемый в поджоге в Ярославской области сознался

Газета.Ru вчера в 07:31
Единоборства

Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в соцсети

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись нелестными высказываниям в адрес друг друга.
Известия 19 октября в 17:15
Экономика

Радаев заявил о планах по вхождению Саратовской области в число экономически устойчивых регионов

По словам главы региона, наметилась положительная динамика по ключевым показателям. В том числе, по реальным денежным доходам населения.
Четвертая Власть 19 октября в 06:17
Политика

Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»

REGNUM 19 октября в 13:25
Общество

Стали известны регионы России с самым доступным газом для населения

В самом конце рейтинга оказались Саратовская, Ивановская, Иркутская и Кировская области, поскольку люди, живущие в этих регионах, на зарплату могут купить менее 3 тыс. кубометров газа.
Известия вчера в 21:20
Армия и оружие

СМИ узнали о планах Трампа оставить около 200 военных на востоке Сирии

Президент США Дональд Трамп хочет оставить в восточной части Сирии около 200 военнослужащих, сообщило 20 октября издание The New York Post.
Известия вчера в 23:23
Авто

Chery обновит кроссовер Tiggo 7

32CARS.ru 19 октября в 08:24
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Общество

В Челябинске назначили нового замглавы по городскому хозяйству

Заместителем главы Челябинска по городскому хозяйству назначен Александр Астахов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 00:33
Армия и оружие

В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным

Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
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