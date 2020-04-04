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Пилотный проект применения тестов стартует в апреле в Москве и Московской области, затем его предполагается масштабировать на всю Россию. Тесты «Эвотек-Мирай Геномикс» уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на использование в РФ.