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В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус
МИР 24
  • Известия1:26
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Пилотный проект применения тестов стартует в апреле в Москве и Московской области, затем его предполагается масштабировать на всю Россию. Тесты «Эвотек-Мирай Геномикс» уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на использование в РФ.В источнике
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С чего всё начиналось
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Успеть за 30 минут: выявлять коронавирус в России будут за полчаса с точностью до 100%

Новинку уже включили в ОМС Японии и начали закупать в ЕС. По одному, но быстро Экспресс-тесты "Эвотек-Мирай Геномикс" российско-японской компании EMG уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на дальнейшее использование в РФ.
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СМИ назвали сроки начала экспресс-тестирования на COVID-19 в России

РБК вчера в 23:42
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В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

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