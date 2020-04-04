В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус
Пилотный проект применения тестов стартует в апреле в Москве и Московской области, затем его предполагается масштабировать на всю Россию. Тесты «Эвотек-Мирай Геномикс» уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на использование в РФ.В источнике
С чего всё начиналось
Новинку уже включили в ОМС Японии и начали закупать в ЕС. По одному, но быстро Экспресс-тесты "Эвотек-Мирай Геномикс" российско-японской компании EMG уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на дальнейшее использование в РФ.