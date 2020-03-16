Именно 30 минут требуется на выявление коронавируса с помощью экспресс-теста, совместно разработанного российскими и японскими учеными. В апреле пилотное применение этих систем должно начаться в столичном регионе, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.

с чего всё началось

Пилотный проект применения тестов стартует в апреле в Москве и Московской области, затем его предполагается масштабировать на всю Россию. Тесты «Эвотек-Мирай Геномикс» уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на использование в РФ.

В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Здоровье Врач объяснил важность обильного питья для профилактики коронавируса Врач дал интервью турецкому изданию Sözcü, в котором заявил, что вода играет важную роль в процессе метаболизма в теле и при доставке питательных веществ к клеткам.

Общество Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+ Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Здоровье Врачи больницы в Петербурге попросили о помощи Сотрудники Покровской больницы в Петербурге записали видеообращение, в котором попросили обеспечить их индивидуальными средствами защиты, препаратами и кислородными баллонами.

Экономика Олигархи обложили пошлиной энергию из России С первого апреля вступило в силу постановление Верховной рады, согласно которому все закупки электроэнергии и энергетических марок углей в России будут облагаться пошлиной в размере 65 процентов.

Политика Трамп уволит запустившего импичмент генинспектора разведки Президент США Дональд Трамп объявил Конгрессу США о намерении уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который запустил импичмент главы Белого дома.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Общество Глава Кузбасса назвал условие для отмена ограничений из-за COVID-19 Кузбасс постепенно будет отменять введенные из-за коронавируса ограничительные меры в работе магазинов и транспорта, если в течение следующей недели ситуация останется стабильной, сообщил в своем обращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Общество Иван Белозерцев рассказал об изменениях в режим самоизоляции Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с видеообращением к жителям региона, в котором рассказал о дополнительных мерах, которые будут приняты на следующей нерабочей неделе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Экономика В Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.

Общество Центр «Вектор» произвел 2 млн тестов на коронавирус 2 млн тестов для диагностики коронавируса было создано Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор", сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".

Происшествия Еще двое жителей Воронежской области заразились коронавирусом С учетом новых случаев, в Воронежской области за весь период наблюдений зарегистрировали 14 заболевших коронавирусом — двух больных, проходивших курс лечения в Новоусманской райбольнице уже выписали.

Происшествия В больницу поступили еще восемь курян с подозрением на коронавирус В курскую областную инфекционную больницу имени Семашко продолжают поступать пациенты с признаками ОРВИ и пневмонии, которых изолируют в отдельные боксы и проверяют на новую коронавирусную инфекцию.