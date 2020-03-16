Именно 30 минут требуется на выявление коронавируса с помощью экспресс-теста, совместно разработанного российскими и японскими учеными. В апреле пилотное применение этих систем должно начаться в столичном регионе, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.

с чего всё началось

Пилотный проект применения тестов стартует в апреле в Москве и Московской области, затем его предполагается масштабировать на всю Россию. Тесты «Эвотек-Мирай Геномикс» уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на использование в РФ.

В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время пандемии Роспотребнадзор поделился рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, и напомнил, что особое внимание следует уделить планированию покупок.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Общество Ритейлеры зафиксировали снижение потребительского потока На текущей неделе потребительских поток в российских супермаркетах снизился на 50%.

Здоровье Врач объяснил важность обильного питья для профилактики коронавируса Врач дал интервью турецкому изданию Sözcü, в котором заявил, что вода играет важную роль в процессе метаболизма в теле и при доставке питательных веществ к клеткам.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Авто КамАЗ выпустил конкурента ГАЗели Впервые анонсированная в 2019 году новая разработка компании КамАЗ - основной конкурент ГАЗели с названием "Компас" будет представлена в четырех вариантах.

Общество Россиянам разрешено посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома Ведомство призвало регионы страны разъяснить гражданам, что они имеют право в период самоизоляции посещать крупные магазины, ярмарки и рынки, а также находящиеся вдали от дома супермаркеты.

Экономика «Сибур» переведет офисный персонал на четырехдневку из-за коронавируса По словам собеседника РБК, все офисные служащие, включая руководителей, будут переведены на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие дни, эта мера будет действовать около трех месяцев.

Происшествия Коронавирус в Тамбовской области: госпитализирован 21 человек Выписано из больниц – 19.Данные предоставлены региональным штабом по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.

Политика Трамп не исключил введения пошлин против России и Саудовской Аравии США пока не собираются вводить дополнительные таможенные пошлины против России и Саудовской Аравии, но могут сделать это, если к Вашингтону «не будут относиться справедливо», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Хоккей «Адмирал» намерен играть в КХЛ в новом сезоне Хоккейный клуб из Владивостока "Адмирал" сообщил о планах играть в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2021 / 22, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Происшествия В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.

Энергетика Россию и Саудовскую Аравию заподозрили в заговоре против США Бывший премьер-министр Катара шейх Хамад бен Джасим заявил, что кризис на рынке нефти мог быть вызван согласованными действиями России и Саудовской Аравии с целью обанкротить американские компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти.

Здоровье ВОЗ прокомментировала эффективность самодельных масок Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич обращает внимание на то, что частое ношение здоровыми людьми масок внушает им ложное чувство безопасности.

Общество Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.

Шоу-бизнес Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о самочувствии Дочь актера Ивана Охлобыстина 23-летняя Анфиса подтвердила в своем Instagram информацию о том, что у нее диагностирован коронавирус нового типа.