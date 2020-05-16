Коронавирус
Газета.RuВакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета
В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
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В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей.
с чего всё началось
МОСКВА, 16 мая. / ТАСС/. Вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России уже в августе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.ТАСС Наука 04:58
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CyberSport.ru вчера в 05:24
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Турция разрешила въезд россиянам для лечения
Пересекать границу смогут граждане с отрицательным результатом теста на COVID-19.
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Определена дальнейшая судьба мозаики со Сталиным из храма Минобороны
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Lenta.ru вчера в 18:29
Общество
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Московский Комсомолец 04:03
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РИА Новости вчера в 15:29
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«До сих пор неизвестна причина смерти», — говорится в публикации издания и уточняется, что самым вероятным сценарием, изучаемом местной властью, стало то, что искатели сокровищ погибли во время попытки применить взрывное устройство, так как некоторые из погибших держали провода в руках.
REGNUM 04:27
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ФНС России анонсировала запуск специального сервиса на официальном сайте службы, собравшего в себя все действующие в настоящее время меры поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения новой кронавирусной инфекции (https://service.nalog.ru/covid19/).
Гарант 01:51
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Москвичей призвали не ждать смягчения самоизоляции до 22 мая
Жителям Москвы не стоит ждать смягчения ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до конца следующей рабочей недели (22 мая).
Lenta.ru 05:39
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
Политика
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РЕН ТВ 04:40
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Тульская пресса вчера в 03:39
Футбол
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Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
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Новый Toyota Wildlander обошел по популярности Kia Sportage
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