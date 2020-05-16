МОСКВА, 16 мая. / ТАСС/. Вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России уже в августе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

с чего всё началось

В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей.

В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета

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