Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета

В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
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В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей.
— Александр ГинцбургREGNUM 05:34
с чего всё началось

Вакцину от коронавируса в России могут зарегистрировать в августе

МОСКВА, 16 мая. / ТАСС/. Вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России уже в августе, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
ТАСС Наука 04:58

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Разработчик вакцины от COVID-19 оценил сроки ее появления в России

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России грозит несколько волн COVID-19

Вести.Ru05:51
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«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
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Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
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Политика

«Радио Свобода» попалось на примитивном фейке об очередях в России

Признанное в России иностранным агентом «Радио Свобода» в очередной раз попалось на вранье.
ФАН вчера в 07:57
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 14 мая в 07:45
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
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Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
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Общество

Волгоградцам бесплатно раздадут маски и перчатки

В каждый индивидуально упакованный комплект входят маска со сменными защитными фильтрами и перчатки многоразового использования.
МТВ онлайн 14 мая в 03:10
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Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 13 мая в 07:55
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Шоу-бизнес

Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»

Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
Discover24 вчера в 04:35
Киберспорт

Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи

Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru вчера в 05:24
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Пересекать границу смогут граждане с отрицательным результатом теста на COVID-19.
BFM.ru 04:50
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Общество

Определена дальнейшая судьба мозаики со Сталиным из храма Минобороны

Определено новое месторасположение мозаики с изображением советского лидера Иосифа Сталина — им, по решению Русской православной церкви, станет музей на территории подмосковного комплекса «Патриот», а не сам находящийся в этом комплексе главный храм Вооруженных сил РФ, как предполагалось ранее.
Lenta.ru вчера в 18:29
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Общество

В Москве аннулируют штрафы за отказ делать селфи ночью

В Департаменте информационных технологий Москвы прокомментировали жалобы горожан, находящихся на карантине по коронавирусу, на штрафы из-за приложения "Социальный мониторинг".
Московский Комсомолец 04:03
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
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Происшествия

В Греции погибли четыре человека, которые искали сокровища

«До сих пор неизвестна причина смерти», — говорится в публикации издания и уточняется, что самым вероятным сценарием, изучаемом местной властью, стало то, что искатели сокровищ погибли во время попытки применить взрывное устройство, так как некоторые из погибших держали провода в руках.
REGNUM 04:27
Общество

Разработан новый сервис о налоговых мерах поддержки бизнеса

ФНС России анонсировала запуск специального сервиса на официальном сайте службы, собравшего в себя все действующие в настоящее время меры поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения новой кронавирусной инфекции (https://service.nalog.ru/covid19/).
Гарант 01:51
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
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Общество

Москвичей призвали не ждать смягчения самоизоляции до 22 мая

Жителям Москвы не стоит ждать смягчения ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до конца следующей рабочей недели (22 мая).
Lenta.ru 05:39
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Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
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Политика

Посол России в Лондоне раскритиковал FT за освещение пандемии в России

Financial Times (FT) опубликовала письмо посла России в Великобритании Андрея Келина, в котором он комментирует то, как издание освещает пандемию COVID-19 в РФ.
Коммерсантъ 04:42
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Происшествия

СК выясняет, почему врачи в Новосибирской области не получили доплаты

Следователи начали проводить проверки после появления сообщений о врачах в Новосибирской области, которые не получили свои выплаты за работу с заболевшими коронавирусом.
РЕН ТВ 04:40
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Авто

Новый Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva

По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada.
32CARS.ru 14 мая в 10:58
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Общество

За сутки в Тульской области выявили еще 105 случаев коронавируса

За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось на 105 человек.
Тульская пресса вчера в 03:39
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Футбол

Чемпионат России возобновится 21 июня

Российские клубы стали возобновлять тренировки.
Soccer.ru вчера в 06:41
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Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
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Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

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Новый Toyota Wildlander обошел по популярности Kia Sportage

Кроссовер Toyota Wildlander оказался популярнее Kia Sportage на китайском рынке.
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