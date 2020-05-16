В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1».

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

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