Коронавирус
BFM.ruВ России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1».
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Политика
NASA выразило надежду на участие России в соглашении по освоению Луны
NASA опровергает информацию о том, что Соединенные Штаты не хотят включать Россию в «Соглашения Артемиды» по освоению Луны.
Комсомольская правда 01:05
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
Происшествия
СК проверит жалобы бригад скорой помощи в Рязани на неполные выплаты
Отмечается, что сведения о том, что бригады скорой помощи Рязанской межрайонной больницы и рязанской клинической станции скорой помощи не получили COVID-19-выплаты появились в Интернет.
News.ru 08:00
Общество
Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье
В Подмосковье сотрудники Росгвардии использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для отслеживания случаев нарушения режима самоизоляции.
НТВ 07:31
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Происшествия
Во Франции задержан самый разыскиваемый преступник за геноцид в Руанде
Париж, 16 мая 2020, 14:57 — REGNUM Бизнесмен Филисьен Кабуга задержан во Франции по подозрению в геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году, передает телеканал BFM со ссылкой на данные прокуратуры.
REGNUM 07:57
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Путешествия
Самый длинный беспосадочный внутренний рейс совершён во Франции
Борт лоукостера French bee совершил беспосадочный перелёт из Таити в Париж. Это стало рекордом среди внутренних рейсов страны.
News.ru 08:56
Футбол
Опубликована фотография новой формы «Реала»
Немецкая компания Adidas завершила работу по созданию домашней формы мадридского Реала на сезон-2020/21.
Советский спорт 07:22
Путешествия
Блогерша описала полет из России в США во время пандемии коронавируса
Российская Instagram-блогерша с ником @sonya_neks_ в своем аккаунте рассказала о путешествии в США, которое ей удалось осуществить, несмотря на введенное из-за пандемии коронавируса ограничение на международные перелеты.
Lenta.ru 06:58
Общество
Прокуратура проверяет сообщения о нарушении прав медиков в Армавире
В Краснодарском крае прокуратура начала проверку сообщений о том, что в Армавире нарушаются права медработников при начислении федеральных стимулирующих выплат.
RT на русском 08:33
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали
В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:13
Музыка
BTS дадут онлайн-концерт Bang bang con: the live
Культуромания вчера в 09:47
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Общество
Актрису Агату Муцениеце задержали за нарушение самоизоляции
Актрису и телеведущую Агату Муцениеце задержали сотрудники правоохранительных органов за нарушение режима самоизоляции.
Известия 08:17
Здоровье
«Через месяц мы вернемся к нормальной жизни», заявил Мясников
Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что через месяц россияне смогут вернуться к нормальной жизни.
LentaChel.ru 07:39
Общество
Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России
Россию могут ожидать несколько волн заболеваемости COVID-19, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 08:07
Происшествия
У ребенка, умершего после операции в Москве, не было коронавируса
В Морозовской больнице Москвы после операции скончался ребенок. Результаты его тестирования на коронавирус оказались отрицательными.
Вести.Ru 07:25
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
Что касается заявления российского сенатора Владимира Джабарова о возможном отделении от Украины нескольких ее частей, то ранее в комментарии ФАН координатор движения "Донбасс за Евразийский союз" Антон Бредихин отметил, что это мнение отражает чаяния граждан перечисленных Джабаровым украинских регионов, население которых понимает, что им нужна другая система госуправления.
Газета.Ru 08:38
Общество
Режим самоизоляции в Севастополе отменят с 18 мая
В Севастополе с 18 мая отменяется режим самоизоляции для всех, кто моложе 65 лет.
News.ru 07:37
Общество
Власти Москвы рассказали о сроках ограничений из-за коронавируса
До 21-22 мая рано говорить о новом смягчении ограничений в связи с коронавирусом в Москве, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
РИА Новости 06:04
Футбол
Ибрагим Цаллагов: «Успеет ли Рами выучить имена игроков „Сочи“? Мне трудно оценивать его способности»
Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов поделился мнением о том, успеет ли его одноклубник Адиль Рами выучить имена партнеров по команде к возобновлению сезона в Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 06:53
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09