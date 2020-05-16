Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1».
Читать в источнике
Комментировать694

Подробнее о событии

Вакцину от коронавируса в России начнут выпускать в августе

Znak.com06:22

В России не исключили начало производства вакцины от COVID-19 к концу лета

Интерфакс05:00

Эпидемиолог назвал возможные варианты развития ситуации с коронавирусом

РИА Новости06:54

Разработчик вакцины от COVID-19 оценил сроки ее появления в России

РБК05:48

Директор центра Гамалеи допускает, что ученые тестируют вакцину от COVID-19 на себе

Газета.Ru06:39

Вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России к концу лета

Коммерсантъ05:56

Ученые НИЦ имени Гамалеи сделали себе инъекции вакцины от COVID-19

Вести.Ru06:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Здоровье

112 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на субботу, 16 мая за последние сутки еще у 112 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 07:06
10
Здоровье

Поселок Ягодное в Магаданской области закрыт на карантин

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление регионального правительства о введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории поселка Ягодное в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
MagadanMedia.ru 05:22
Здоровье

Врач: пациентам с тяжёлой формой коронавируса потребуется реабилитация

Сергей Авдеев – главный пульмонолог Минздрава РФ – заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета – считает, что пациентам с тяжёлой формой коронавируса после выздоровления потребуется медицинская реабилитация.
Свободная Пресса 05:50
Происшествия

Установлены первые подозреваемые в размещении фотографий нацистов

Коммерсантъ 07:28
118
Общество

В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru 06:01
245
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
858
Общество

За сутки в Тульской области выявили еще 105 случаев коронавируса

За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Тульской области увеличилось на 105 человек.
Тульская пресса вчера в 03:39
416
Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
1K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Общество

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
3
Общество

Больше всего новых зараженных коронавирусом выявлено в Самаре

В Самарской области 38 из 79 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Самаре.
Коммерсантъ Самара 13 мая в 07:38
116
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце официально подала на развод с Павлом Прилучным

После восьми лет брака Агата Муцениеце официально подала на развод с Павлом Прилучным .
Lisa.ru 03:09
7
Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет в онлайн-режиме в сокращенном формате

Городовой вчера в 08:26
17
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
602
Спорт

Обвинение тренера в изнасиловании, разводы и продажа олимпийских медалей. Скандалы Ольги Корбут

StarHit.ru 02:00
Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
109
Спорт

Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса

RT на русском 07:02
2
Здоровье

13 новых случаев коронавируса выявлено в Крыму

В Республике Крым за истекшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19.
Вести Крым 05:28
Здоровье

Три отделения свердловского онкоцентра закрыты на карантин

Три из 31 отделений диспансера онкоцентра закрыты на приём пациентов.
Уральский меридиан 06:08
1
Общество

Италия намерена открыть границы 3 июня

Власти Италии сообщили о планах разрешить въезд в страну и выезд из нее с 3 июня.
Коммерсантъ вчера в 22:43
46
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
3,3K
Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
1,8K
Политика

В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе

Стратегия России по вопросу войны в Донбассе не будет иметь эффективность, потому что не учитывает изменения в украинском обществе.
Lenta.ru 07:21
Происшествия

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом

В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
115
Общество

В Севастополе могут отменить режим самоизоляции

Режим самоизоляции для населения в Севастополе с 18 мая будет, скорее всего, отменен, за исключением людей старше 65 лет, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
РИА Новости вчера в 12:12
3
Происшествия

В Петербурге хулигана из метро отправили под домашний арест

Напомним, по версии следствия, утром 14 мая в вестибюле станции метро «Нарвская» ранее судимый Марат Мамедов, 1985 года рождения, в ответ на замечание контролёра о нарушении противоэпидемических требований мероприятий и предложение надеть защитную маску ударил сотрудника метрополитена рукой в лицо.
REGNUM вчера в 16:18
817
Кино

Финальные эпизоды «Сверхъестественного» покажут осенью

По словам президента компании Марка Педовица, заключительные семь эпизодов телесериала выйдут осенью 2020 года.
NewInform вчера в 02:48
14
Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
2K
Происшествия

Погибших искателей сокровищ обнаружили в Греции

Вести.Ru 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное