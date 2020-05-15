Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1».
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с чего всё началось

В России не исключили начало производства вакцины от COVID-19 к концу лета

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создана вакцина от коронавируса, готовятся ее доклинические испытания, производство возможно будет начать в конце лета, заявил директор центра Александр Гинцбург.
Интерфакс05:00

Подробнее о событии

Стало известно об испытывающих на себе вакцину от коронавируса российских ученых

Lenta.ru09:44

В России не исключили начало производства вакцины от COVID-19 к концу лета

Интерфакс05:00

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

РИА Новости09:02

Эксперты рассказали, какой должна быть вакцина от коронавируса

Вести.Ru09:32

Разработчик вакцины от COVID-19 оценил сроки ее появления в России

РБК05:48

Эпидемиолог не исключил регистрации вакцины от коронавируса в августе

RT на русском05:22

В ожидании вакцины: какие лекарства помогут справиться с коронавирусом

Газета.Ru10:02
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Газета.Ru 06:52
1,7K
Общество

Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом

Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
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Экономика

Кредит под 0% помог предпринимателям Татарстана

Как сообщил на конференции министр экономики Татарстана Мидхат Рафкатович Шагиахметов, для погашения задолженности перед работниками, оказавшихся из-за кризисной ситуации, созданной коронавирусной инфекцией, предприниматели РТ подали 1282 заявки на кредит под 0% на 2,8 млрд рублей.
Газета Заря (Алексеевское) 08:56
1
Общество

Владимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом.
Областная газета 00:22
9
Здоровье

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Общество

СК проверит данные о невыплате медикам в ряде регионов

Следователи проверяют сообщения о невыплате надбавок медикам, работающим с зараженными коронавирусом, в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани, в Кабардино-Балкарии и других регионах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:42
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Шоу-бизнес

Актрису Агату Муцениеце задержали за нарушение самоизоляции

Актрису и телеведущую Агату Муцениеце задержали сотрудники правоохранительных органов за нарушение режима самоизоляции.
Известия 08:17
14
Здоровье

Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем

Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
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Армия и оружие

На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant

В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU 14 мая в 04:58
52
Музыка

BTS дадут онлайн-концерт Bang bang con: the live

Культуромания вчера в 09:47
25
Политика

США могут частично возобновить финансирование ВОЗ

Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 00:56
6
Музыка

Двухчасовое шоу с участниками «Евровидения» покажут 46 стран

Вещатели из 46 стран покажут специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года вместо отмененного международного песенного конкурса "Евровидение-2020", а также конкурсантов прошлых лет, в России шоу покажет Первый канал.
Интерфакс вчера в 17:14
19
Происшествия

Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт

Вести.Ru 08:26
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Футбол

«Купальник и ножки в песочке». Подруга футболиста «Локомотива» поразила своей фигурой

Девушка полузащитника «Локомотива» Владислава Игнатьева Аида Уразбахтина выложила новый пост в Instagram. Она похвасталась своей фигурой.
Спорт-Экспресс 09:00
Происшествия

Больница Святого Георгия заказала новые аппараты ИВЛ из Германии

В субботу, 16 мая, стало известно, что больница Святого Георгия в Петербурге закупила 84 немецких аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Форпост Северо-Запад 07:24
14
Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
2,2K
Шоу-бизнес

Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием

Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ вчера в 07:28
7
Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
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Гаджеты

Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
Газета.Ru 05:05
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Общество

В Севастополе отменяют режим самоизоляции с 18 мая

В Севастополе отменяют режим всеобщей самоизоляции.
Независимое телевидение Севастополя 09:55
5
Хоккей

Панарин назван лучшим российским хоккеистом в истории «Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан лучшим российским игроком в истории клуба по версии Национальной хоккейной лиги.
RT на русском 01:44
Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
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Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
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Здоровье

Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
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Кино

Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News 13 мая в 06:28
60
Общество

В Госдуму внесли законопроект о порядке дистанционного образования

Законопроект вносит изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации", уточняя полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части установления порядка применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при реализации образовательных программ.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 10:24
140
Общество

Италия откроет границы с 3 июня

Власти Италии снимут ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня. Об этом сообщается на сайте правительства страны в субботу, 16 мая.
Известия 03:59
59
Общество

«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали

В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:13
381
Политика

США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем

В соответствии с изменением правил иностранные компании, использующие для производства микросхем оборудование американского производства, должны будут получить в США лицензию, прежде чем поставлять свою продукцию Huawei или HiSilicon.
iXBT.com вчера в 08:13
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Как работают Яндекс.Новости?
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