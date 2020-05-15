Коронавирус
BFM.ruВ России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1».
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с чего всё началось
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создана вакцина от коронавируса, готовятся ее доклинические испытания, производство возможно будет начать в конце лета, заявил директор центра Александр Гинцбург.Интерфакс05:00
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BTS дадут онлайн-концерт Bang bang con: the live
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Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Вещатели из 46 стран покажут специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года вместо отмененного международного песенного конкурса "Евровидение-2020", а также конкурсантов прошлых лет, в России шоу покажет Первый канал.
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Газета.Ru вчера в 14:33
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Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием
Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
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Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
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