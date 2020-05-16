Коронавирус
Газета.RuВ России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса. По словам вирусолога Александра Гинцбурга, препарат будет еще в течение месяца проходить доклинические исследования, а затем Минздрав разрешит тестировать его на людях. Он отметил, что при создании вакцины использовалась универсальная платформа.
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с чего всё началось
Включение в календарь прививок Вакцина против новой коронавирусной инфекции в дальнейшем может войти в национальный календарь прививок в случае, если заболевание станет сезонным, считает Гинцбург.ТАСС Наука 04:58
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
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Пострадавшим от коронавируса владельцам помещений в Москве выплатят 15,3 млрд руб
Московские власти направят 15,3 млрд рублей на поддержку владельцев коммерческой недвижимости, пострадавших от кризиса.
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Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо против харассмента в университетской среде.
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Общество
В Петербурге за сутки от коронавируса скончались шесть человек
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Петербургский дневник 14 мая в 13:38
Кино
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Телепрограмма вчера в 04:48
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Российская газета вчера в 11:21
Политика
Путин отчитал чиновников из-за доплат медикам
Путин обратился к чиновникам и отчитал их за расчеты по выплатам надбавок медикам, работающих с коронавирусными больными.
ФедералПресс вчера в 07:36
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
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Российская газета 14 мая в 22:07
Здоровье
ВОЗ призвала изучить связь воспалительного синдрома у детей с COVID-19
Накануне СМИ со ссылкой на медиков сообщали, что в Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей, которая может быть связана с коронавирусом.
Известия вчера в 13:29
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
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Bimru.ru 14 мая в 02:28
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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 12:49
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«Ротору» понадобится более 1 млрд рублей для участия в РПЛ
Согласно подсчетам, общие расходы "Ротора" превысят 1,7 млрд рублей.
Soccer.ru 12:02
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СКА подписал контракт с Тимкиным
Петербургский СКА подписал контракт с бывшим хоккеистом магнитогорского "Металлурга" Евгением Тимкиным, сообщается на официальном сайте клуба из Северной столицы России.
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Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Общество
В Ленобласти закроют крупные торговые центры на границе с Петербургом
Крупные торговые центры 47-го региона, расположенные на границе Петербурга и Ленинградской области, снова закроют.
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Атомная подводная лодка «Князь Владимир» начала подводные испытания
Архангельск, 16 мая 2020, 15:07 — REGNUM Головной стратегический подводный российский крейсер «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» начал подводные испытания.
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Общество
Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле
Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
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Найдено средство для полной блокировки коронавируса
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Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
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В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
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Молодая жена Петросяна: «Умная женщина не может быть некрасивой»
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