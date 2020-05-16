Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса. По словам вирусолога Александра Гинцбурга, препарат будет еще в течение месяца проходить доклинические исследования, а затем Минздрав разрешит тестировать его на людях. Он отметил, что при создании вакцины использовалась универсальная платформа.
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с чего всё началось

Вакцину от коронавируса в России могут зарегистрировать в августе

Включение в календарь прививок Вакцина против новой коронавирусной инфекции в дальнейшем может войти в национальный календарь прививок в случае, если заболевание станет сезонным, считает Гинцбург.
ТАСС Наука 04:58

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В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

Газета.Ru12:12

Стало известно об испытывающих на себе вакцину от коронавируса российских ученых

Lenta.ru09:44

Эпидемиолог не исключил регистрации вакцины от коронавируса в августе

RT на русском05:22

Эксперты рассказали, какой должна быть вакцина от коронавируса

Вести.Ru09:32

Разработчик вакцины от COVID-19 оценил сроки ее появления в России

РБК05:48

Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России

РИА Новости09:02

В России не исключили начало производства вакцины от COVID-19 к концу лета

Интерфакс05:00
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Происшествия

Фигурант «московского дела» Беглец пожаловался на угрозы в колонии

27 марта Второй кассационный суд изменил наказание Данилу Беглецу с содержания в колонии общего режима на колонию-поселение.
Коммерсантъ 09:42
Общество

СК начал проверку нарушений с доплатами медикам в регионах

Стали известны результаты проверки выплат компенсации медикам, которые спасают заболевших коронавирусом.
Российская газета 09:33
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
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Футбол

«Спартак»: как вернуть легионеров и тренерский штаб?

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Российская фигуристка Евгения Медведева вспомнила свой переход от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
RT на русском 13:11
Экономика

Пострадавшим от коронавируса владельцам помещений в Москве выплатят 15,3 млрд руб

Московские власти направят 15,3 млрд рублей на поддержку владельцев коммерческой недвижимости, пострадавших от кризиса.
Интерфакс 12:00
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Авто

Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 млн рублей

На популярном сайте объявлений появилось одно из уникальных предложений: ВАЗ-2103 с автоматической коробкой передач.
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Общество

В МГУ прокомментировали открытое письмо о домогательствах в вузе

Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо против харассмента в университетской среде.
Аргументы недели 14 мая в 15:59
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Общество

В Петербурге за сутки от коронавируса скончались шесть человек

В Петербурге от коронавируса скончались еще шесть человек.
Петербургский дневник 14 мая в 13:38
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Кино

Скучно и банально: новый фильм с Томом Харди не понравился зрителям

Телепрограмма вчера в 04:48
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Происшествия

Мигранты устроили массовый митинг у столичного рынка «Фуд-сити»

В Коммунарке возле рынка "Фуд-Сити" собрались десятки торговцев-мигрантов, недовольных тем, что им повысили арендную плату на торговые места.
Российская газета вчера в 11:21
64
Политика

Путин отчитал чиновников из-за доплат медикам

Путин обратился к чиновникам и отчитал их за расчеты по выплатам надбавок медикам, работающих с коронавирусными больными.
ФедералПресс вчера в 07:36
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Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
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Здоровье

ВОЗ призвала изучить связь воспалительного синдрома у детей с COVID-19

Накануне СМИ со ссылкой на медиков сообщали, что в Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей, которая может быть связана с коронавирусом.
Известия вчера в 13:29
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Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Преуспевающий предприниматель и музыкант Эмин Агаларов официально сообщил, что разводится со второй женой, красавицей Аленой.
Bimru.ru 14 мая в 02:28
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Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru 08:54
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 12:49
2,2K
Футбол

«Ротору» понадобится более 1 млрд рублей для участия в РПЛ

Согласно подсчетам, общие расходы "Ротора" превысят 1,7 млрд рублей.
Soccer.ru 12:02
Хоккей

СКА подписал контракт с Тимкиным

Петербургский СКА подписал контракт с бывшим хоккеистом магнитогорского "Металлурга" Евгением Тимкиным, сообщается на официальном сайте клуба из Северной столицы России.
РИА Новости 11:27
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
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Общество

В Ленобласти закроют крупные торговые центры на границе с Петербургом

Крупные торговые центры 47-го региона, расположенные на границе Петербурга и Ленинградской области, снова закроют.
ЛОТ 10:01
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Армия и оружие

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» начала подводные испытания

Архангельск, 16 мая 2020, 15:07 — REGNUM Головной стратегический подводный российский крейсер «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» начал подводные испытания.
REGNUM 08:07
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Общество

Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле

Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:49
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Наука

Найдено средство для полной блокировки коронавируса

РИА Новости 12:51
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Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
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Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
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Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна: «Умная женщина не может быть некрасивой»

Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
News.ru вчера в 10:16
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