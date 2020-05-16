Включение в календарь прививок Вакцина против новой коронавирусной инфекции в дальнейшем может войти в национальный календарь прививок в случае, если заболевание станет сезонным, считает Гинцбург.

с чего всё началось

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса. По словам вирусолога Александра Гинцбурга, препарат будет еще в течение месяца проходить доклинические исследования, а затем Минздрав разрешит тестировать его на людях. Он отметил, что при создании вакцины использовалась универсальная платформа.

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

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