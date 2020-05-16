Коронавирус
Газета.RuВ России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса. По словам вирусолога Александра Гинцбурга, препарат будет еще в течение месяца проходить доклинические исследования, а затем Минздрав разрешит тестировать его на людях. Он отметил, что при создании вакцины использовалась универсальная платформа.
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с чего всё началось
Включение в календарь прививок Вакцина против новой коронавирусной инфекции в дальнейшем может войти в национальный календарь прививок в случае, если заболевание станет сезонным, считает Гинцбург.ТАСС Наука 04:58
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На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
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Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром.
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Власти Италии сообщили о планах разрешить въезд в страну и выезд из нее с 3 июня.
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Минтранс ожидает утверждения проекта постановления о господдержке аэропортов в мае
Проект постановления правительства РФ о выделении господдержки аэропортам ушел на согласование в ведомства, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
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Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе
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Президент России Владимир Путин заявил, что без фундаментальной науки и инженерных кадров у РФ не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых нет ни у одной страны мира.
РИА Новости 05:58
Путешествия
Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов
Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
РИА Новости 12:34
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Общество
Более 1,6 тыс. российских военнослужащих заразились коронавирусом
Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 15 мая в армии и военных учебных заведениях РФ составляет почти 3,3 тыс. человек, в том числе более 1,6 тыс. военнослужащих, говорится в опубликованном в субботу бюллетене Минобороны России.
ТАСС 13:48
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, неизвестные также сообщили о минировании всех станций Московского метрополитена, роддома и инфекционных больниц.
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Происшествия
Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова
Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами.
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Политика
Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины
РИА Новости 12:31
Общество
В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции
Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства.
ТАСС 01:26
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Академик рассказал, передается ли коронавирус новорожденным
Основатель сети клиник «Мать и дитя», академик РАН Марк Курцер рассказал, может ли коронавирус передаться новорожденным.
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«Боруссия» разгромила «Шальке» в рурском дерби в чемпионате Германии
Футболисты дортмундской "Боруссии" разгромили "Шальке" в рурском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Германии.
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Путешествия
Туроператоры начали аннулировать туры за границу на июнь
Сегодня российские туроператоры начали аннулировать все туры на первый летний месяц.
Петербургский дневник вчера в 12:44
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
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Вести.Ru 05:40
Футбол
У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
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В детской больнице на Васильевском охранники устроили поножовщину
В ночь на 16 мая в детской больнице №2 имени святой Марии Магдалины произошло чрезвычайное происшествие: подрались двое охранников.
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В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
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Общество
Власти Ленобласти решили приостановить работу открывшегося 15 мая ТЦ «Мега Парнас»
Власти Ленинградской области приняли решение о временном закрытии торгового центра "Мега Парнас", который 15 мая возобновил работу в связи с ослаблением режима ограничений по коронавирусу.
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