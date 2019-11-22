Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.
Читать в источнике
Комментировать143
с чего всё началось

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.
Коммерсантъвчера в 18:56

Подробнее о событии

Аптеки в России начали продавать лекарства в кредит

Москва 2403:41

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Интерфакс02:38

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

Коммерсантъвчера в 18:56

В московских аптеках начали выдавать кредиты на лекарства

Дождь00:49

В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Ведомостивчера в 20:52

Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых

URA.Ruвчера в 20:35

Россиянам предложили покупать дорогие лекарства в кредит

Телеканал 360°02:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Политика

Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 04:36
Политика

Бастрыкина попросили проверить призыв Кадырова наказывать за критику

Председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина попросили проверить слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который призывал наказывать за оскорбления.
URA.Ru 04:19
Общество

ФСБ задержала членов террористической организации

Российская газета 04:30
Происшествия

Подростки сбили полицейского в Подмосковье

Двое подростков на ВАЗ 2105 сбили сотрудника ГИБДД, пытаясь скрыться от погони.
Газета.Ru 02:30
Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

Lenta.ru 05:20
Экономика

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Коммерсантъ 02:17
Экономика

Пакет в 3,59% акций «Газпрома» продается одному покупателю

Сбор заявок в рамках размещения акций "Газпрома" прошел 21 ноября, по итогам сбора заявок на Московской бирже на пакет в 850,59 млн акций холдинга (3,59%) "Газпром газораспределение" получило 479 заявок на общую сумму 237,75 млрд рублей.
ТАСС 04:10
Политика

В Кремле признали ошибочность новых правил медосмотра водителей

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Минздрав отложил на полгода новый порядок медицинского осмотра для водителей, который должен был вступить в силу.
REGNUM 05:05
Экономика

ВТБ не будет участвовать в IPO Saudi Aramco

ВТБ не планирует принимать участие в IPO Saudi Aramco, сообщил журналистам президент — председатель правления банка Андрей Костин в кулуарах форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».
OilCapital.ru вчера в 08:30
Фигурное катание

Российская фигуристка установила мировой рекорд на Гран-при Японии

Короткая программа у спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро завершилась победой 16-летней россиянки Алены Косторной.
РБК 05:25
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов.
RZN.info вчера в 01:01
Общество

Между Крымом и Турцией возобновили паромное сообщение

Турция решила не принимать суда из портов Крыма в октябре 2017 года. При этом запрет касается кораблей под любыми флагами.
Крым 24 05:53
Общество

Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей

Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Дождь вчера в 11:38
Теннис

Рублёв вывел Россию вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Сербией

Чемпионат 05:43
Хоккей

Овечкин ударил Панарина и получил удаление

Спорт день за днем вчера в 00:59
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости вчера в 07:17
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия 20 ноября в 12:48
Культура

Выяснились детали разговора Дорониной с Путиным

Московский Комсомолец 05:52
Происшествия

Трехсантиметрового червя нашли в глазу у мужчины в Ступино

Врачи Ступинской ЦРБ обнаружили в глазу сорокалетнего жителя Саратовской области трехсантиметрового паразита, сообщили в подмосковном Минздраве.
Подмосковье Сегодня 03:54
Происшествия

Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве

Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
РИА Новости 03:33
Политика

В Кремле назвали шокирующими кадры казни в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
РБК 05:03
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Ru 03:15
Политика

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
RT на русском 04:03
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус

Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
Discover24 вчера в 03:00
Происшествия

В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
Газета.Ru 05:24
Здоровье

Неуязвимая перед раком группа крови названа медиками

После проведенного тщательного исследования медицинские специалисты из Швеции определили группу крови человека, с которой пациенты наименее подвержены развитию онкологических образований в своем организме.
Ugpressa.ru вчера в 14:55
Футбол

Отец Черышева рассказал, как Денис учил Роналду русскому языку

РИА Новости 01:58
Политика

В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35

Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Известия вчера в 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное