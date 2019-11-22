Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.
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В Москве появились pos-кредиты на лекарства

В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.
Коммерсантъвчера в 18:56

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В Москве появились pos-кредиты на лекарства

Коммерсантъвчера в 18:56

В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Ведомостивчера в 20:52

Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых

URA.Ruвчера в 20:35

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Интерфакс02:38

В московских аптеках начали выдавать кредиты на лекарства

Дождь00:49

Россиянам предложили покупать дорогие лекарства в кредит

Телеканал 360°02:11

Аптеки начали продавать лекарства в кредит

News.ru00:02
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Происшествия

Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве

Российская газета 03:04
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
РИА Новости 00:46
Здоровье

На ремонт раскритикованного Морозовым ульяновского облтубдиспансера выделят 2 000 000 рублей

Мгновенную реакция на критику губернатора Сергея Морозова продемонстрировали в Минздраве Ульяновской области.
Ульяновск.Экспресс 02:39
Экономика

Владельцы «Детского мира» продадут 23,7% ритейлера на SPO

От сделки акционеры компании выручат почти 16 млрд руб. Совладельцы "Детского мира" – "Система" Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – продадут на SPO 175 млн, или 23,7%, акций "Детского мира".
Ведомости 01:47
Общество

Минздрав сообщил, когда начнутся тесты на наркотики и алкоголь

На сайте Минздрава опубликован приказ, в котором говорится о том, что тестирование на наркотики и злоупотребление алкоголем перед получением водительских прав начнется с 1 июля 2020 года.
Вести.Ru вчера в 11:18
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Происшествия

Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси

Российская газета 02:49
Авто

Эксперты назвали самый выгодный тип автомобилей в России

Главный аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала самый выгодный тип автомобиля для жителей России.
Народные новости вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изгоями в королевской семье

Онлайн-издание People сообщает, что Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изолированными от остальных членов королевской семьи.
ОК! вчера в 08:02
Экономика

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Коммерсантъ 02:17
Экономика

«Газпром» назвал стоимость выставленных на продажу акций

Цена одной акции дочернего предприятия "Газпрома" "Газпром газораспредление", выставленной на продажу на Московской бирже, составила 220,72 рубля.
Российская газета 02:57
Политика

В МИД оценили заявления Лондона о кибервойне с Россией

Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона обеспокоена из-за заявления начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о том, что Лондон находится в состоянии кибервойны с Москвой.
RT на русском 02:44
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Известия вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Муж Ксении Бородиной получил травму лица у себя дома

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
VSE42.RU вчера в 00:20
Политика

Правозащитники призвали Бастрыкина отреагировать на угрозы Кадырова

Призывы к убийству, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию, указали сегодня Правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа в заявлении председателю СКР Александру Бастрыкину.
Кавказский узел 03:06
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия вчера в 08:02
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Российская газета 20 ноября в 20:02
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Общество

В Крыму сильный ветер сорвал часть крыши со школы

В Джанкое на севере Крыма сильный ветер сорвал кровлю крыши с одной из городских школ. Об этом сообщает крымское управление МЧС.
РБК 02:47
Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека прокомментировала сообщения о радиационном инциденте в Южно-Китайском море.
RT на русском 03:09
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Армия и оружие

Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России

РИА Новости 02:43
Кино

Государство получит данные о просмотрах сериалов в интернете

Онлайн-кинотеатры начнут предоставлять государству данные о просмотре фильмов и сериалов.
Газета.Ru 03:25
Культура

Барнаульский стендап-комик рассказал об участии в «Открытом микрофоне» на ТНТ

22 ноября на ТНТ покажут новый выпуск шоу "Открытый микрофон" с участием жителя Барнаула Вячеслава Попова.
Алтапресс 03:09
Политика

Госдеп потребовал от Турции избавиться от российских С-400

Турция закупила у России несколько дивизионов С-400 в 2017 году за $2,5 млрд. Поставки ракетных комплексов начались летом этого года.
Рифей-Пермь вчера в 22:18
Происшествия

В Дагестане задержали банду торговцев золотом и серебром

Следствие полагает, что банда сотрудничала с предпринимателями, которые продавали драгоценные металлы, и за период с 2015 по 2019 год приобрела более 1 т золота и 15 т серебра.
REGNUM 02:54
Наука

Люди могут вести нормальный образ жизни лишь с одной половиной мозга

Даже если у человека имеется только половина мозга, это не может помешать ему вести нормальный образ жизни, об этом говорят результаты обследования людей, переживших хирургическую операцию на головной мозге.
MedikForum.ru вчера в 17:09
Футбол

Дмитрий Черышев: возвращение Коноплянки на Украину было предсказуемым

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился воспоминаниями о работе с полузащитником Евгением Коноплянкой, ныне выступающим за «Шахтёр».
Чемпионат 00:30
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Учительницу одной из школ в Приморском районе Санкт-Петербурга уволили после жалоб родителей из-за откровенных постов в блоге, который девушка вела в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:57
Общество

Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости вчера в 18:18
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