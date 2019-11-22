Экономика
ИнтерфаксВ России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.Коммерсантъвчера в 18:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 03:34, Ашберн
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей
Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Здоровье
На ремонт раскритикованного Морозовым ульяновского облтубдиспансера выделят 2 000 000 рублей
Мгновенную реакция на критику губернатора Сергея Морозова продемонстрировали в Минздраве Ульяновской области.
Экономика
Владельцы «Детского мира» продадут 23,7% ритейлера на SPO
От сделки акционеры компании выручат почти 16 млрд руб. Совладельцы "Детского мира" – "Система" Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – продадут на SPO 175 млн, или 23,7%, акций "Детского мира".
Общество
Минздрав сообщил, когда начнутся тесты на наркотики и алкоголь
На сайте Минздрава опубликован приказ, в котором говорится о том, что тестирование на наркотики и злоупотребление алкоголем перед получением водительских прав начнется с 1 июля 2020 года.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
Авто
Эксперты назвали самый выгодный тип автомобилей в России
Главный аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала самый выгодный тип автомобиля для жителей России.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изгоями в королевской семье
Онлайн-издание People сообщает, что Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изолированными от остальных членов королевской семьи.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Экономика
«Газпром» назвал стоимость выставленных на продажу акций
Цена одной акции дочернего предприятия "Газпрома" "Газпром газораспредление", выставленной на продажу на Московской бирже, составила 220,72 рубля.
Политика
В МИД оценили заявления Лондона о кибервойне с Россией
Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона обеспокоена из-за заявления начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о том, что Лондон находится в состоянии кибервойны с Москвой.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной получил травму лица у себя дома
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
Политика
Правозащитники призвали Бастрыкина отреагировать на угрозы Кадырова
Призывы к убийству, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию, указали сегодня Правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа в заявлении председателю СКР Александру Бастрыкину.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Общество
В Крыму сильный ветер сорвал часть крыши со школы
В Джанкое на севере Крыма сильный ветер сорвал кровлю крыши с одной из городских школ. Об этом сообщает крымское управление МЧС.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека прокомментировала сообщения о радиационном инциденте в Южно-Китайском море.
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Кино
Государство получит данные о просмотрах сериалов в интернете
Онлайн-кинотеатры начнут предоставлять государству данные о просмотре фильмов и сериалов.
Культура
Барнаульский стендап-комик рассказал об участии в «Открытом микрофоне» на ТНТ
22 ноября на ТНТ покажут новый выпуск шоу "Открытый микрофон" с участием жителя Барнаула Вячеслава Попова.
Политика
Госдеп потребовал от Турции избавиться от российских С-400
Турция закупила у России несколько дивизионов С-400 в 2017 году за $2,5 млрд. Поставки ракетных комплексов начались летом этого года.
Происшествия
В Дагестане задержали банду торговцев золотом и серебром
Следствие полагает, что банда сотрудничала с предпринимателями, которые продавали драгоценные металлы, и за период с 2015 по 2019 год приобрела более 1 т золота и 15 т серебра.
Наука
Люди могут вести нормальный образ жизни лишь с одной половиной мозга
Даже если у человека имеется только половина мозга, это не может помешать ему вести нормальный образ жизни, об этом говорят результаты обследования людей, переживших хирургическую операцию на головной мозге.
Футбол
Дмитрий Черышев: возвращение Коноплянки на Украину было предсказуемым
Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился воспоминаниями о работе с полузащитником Евгением Коноплянкой, ныне выступающим за «Шахтёр».
Общество
В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter
Учительницу одной из школ в Приморском районе Санкт-Петербурга уволили после жалоб родителей из-за откровенных постов в блоге, который девушка вела в Twitter.
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.