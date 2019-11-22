Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.
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с чего всё началось

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.
Коммерсантъвчера в 18:56

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В Москве появились pos-кредиты на лекарства

Коммерсантъвчера в 18:56

В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

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URA.Ruвчера в 20:35

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Интерфакс02:38

Россиянам предложили покупать дорогие лекарства в кредит

Телеканал 360°02:11

В московских аптеках начали выдавать кредиты на лекарства

Дождь00:49

Аптеки начали продавать лекарства в кредит

News.ru00:02
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Политика

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Происшествия

В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением

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Игра под названием «Half-Life: Alyx» выйдет в марте 2020 года и будет доступна только для VR-платформ.
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Власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска за счет государственно-частного партнерства электропоездов из региона по Крымскому мосту.
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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по приему антибиотиков

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Экономика

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Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

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Трамп настаивает на рассмотрении импичмента в Сенате

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет рассмотрения дела об импичменте в Сенате Конгресса США, заявил представитель администрации американского лидера Хоган Гидли в эфире телеканала Fox News.
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Китай упрекнул США за провокации в Южно-Китайском море

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Аспирант МГУ выпал из окна общежития

Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

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В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

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