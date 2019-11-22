В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.

с чего всё началось

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

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