Экономика
ИнтерфаксВ России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.
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с чего всё началось
В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.Коммерсантъвчера в 18:56
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Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
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Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
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МВД пожаловалось на «целенаправленную дискредитацию полицейских»
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Кино
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Суд отправил под домашний арест пенсионера за пост в соцсети
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Похудевшая Лариса Гузеева сообщила о возвращении к своему родному цвету волос.
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В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
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В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
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