Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.
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с чего всё началось

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.
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Ведомостивчера в 20:52

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