Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.
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с чего всё началось

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.
Коммерсантъ21 ноября в 18:56

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Что произошло за день: пятница, 22 ноября

Интерфакс22 ноября в 12:51

Кабала. В кредитовании россиян на лекарства обвинили государство

Национальная служба новостей22 ноября в 13:50

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

Коммерсантъ21 ноября в 18:56

В Госдуме посчитали слишком высокой ставку 23% за кредиты в аптеках

Известия22 ноября в 06:52

В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Ведомости21 ноября в 20:52

Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых

URA.Ru21 ноября в 20:35

Депутат Госдумы признал удачной идею с лекарствами в кредит, но не согласился с процентной ставкой

Телеканал 360°22 ноября в 09:06
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Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

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