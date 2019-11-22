Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.
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с чего всё началось

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.
Коммерсантъ21 ноября в 18:56

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Аптеки в России начали продавать лекарства в кредит

Москва 24вчера в 03:41

Что произошло за день: пятница, 22 ноября

Интерфаксвчера в 12:51

Кредит на лекарство может спасти жизнь

Вечерняя Москвавчера в 10:18

Эксперт считает, что кредиты на лекарства не будут пользоваться массовым спросом

РИАМОвчера в 12:17

В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Ведомости21 ноября в 20:52

Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых

URA.Ru21 ноября в 20:35

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

Коммерсантъ21 ноября в 18:56
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«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

РИА Новости 05:31
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Замгенпрокурора назвал ошибкой новые правила медосмотра для водителей

Первый заместитель генпрокурора Александр Букман назвал ошибкой указ Минздрава о введении обязательных проверок на наркотики для получения водительских прав, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 05:54
Технологии

Google закрывает ещё один сервис

Официальная поддержка Google Cloud Print прекратится с 31 декабря 2020 года, а начиная с 1 января 2021 года устройствам будет закрыт доступ к сервису.
The GEEK вчера в 14:57
Политика

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Lenta.ru 21 ноября в 13:43
Политика

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России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
RT на русском 04:31
Фигурное катание

Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Коммерсантъ 04:55
Общество

В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Известия вчера в 13:22
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Общество

Азовское море отступило от берега на 100 метров

Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
Московский Комсомолец 05:29
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Космос

«РИА Новости»: запуск спутников OneWeb с Байконура снова перенесли

Коммерсантъ 00:59
Спорт

В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса

Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Спорт-Экспресс 05:35
Спорт

Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА

Отстранённый от своей должности президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об отставке.
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Космос

К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит

Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Радио Комсомольская правда вчера в 17:20
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удаляет из соцсетей фотографии с актрисой

Супруг Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышев начал удалять фотографии с женой из личного профиля в Instagram.
News.ru вчера в 14:55
Авто

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Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Автоновости дня вчера в 00:38
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
Гаджеты

Уязвимость Android позволяла хакерам шпионить через камеру

Хакеры могли беззвучно делать фотографии и снимать видеоролики при помощи камеры, а также записывать диалог обоих собеседников.
Мойка78 20 ноября в 08:51
Общество

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Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
РИА Новости вчера в 18:45
Авто

Назван наиболее выгодный тип автомобиля в России

Аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала наиболее выгодный тип автомобиля в России.
Автоновости дня 21 ноября в 21:39
Футбол

Роналду отреагировал на невключение в заявку на матч с «Аталантой»

Чемпионат вчера в 12:37
Игры

Компания Valve опубликовала трейлер игры Half-Life: Alyx

Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve опубликовала на популярном видеохостинге трейлер игры Half-Life: Alyx, ориентированной на пользователей VR-очков.
VSE42.RU вчера в 05:36
Политика

Депутат Госдумы предложил отправить Украине «посылочку из унитазов»

Толстой отметил, что на кораблях «никто ничего не брал», однако в случае необходимости в России могут собрать украинским коллегам «какую-нибудь посылочку из унитазов».
Известия 02:10
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru вчера в 08:57
Политика

На Украине разрабатывают стратегию по возвращению Крыма

Власти Украины работают над созданием переговорной площадки по аналогии с минским или «нормандским» форматом по возвращению Крыма в состав страны.
News.ru вчера в 07:08
Общество

В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей

Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств.
Газета.Ru 04:53
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

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ТАСС вчера в 13:01
Политика

Лавров и глава МИД Китая обсудили проблемы мировой торговли

В свою очередь глава МИД Китая отметил, что динамика сотрудничества стран во всех сферах очень высокая, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 23:52
Происшествия

Следователь найдена мертвой в отделе полиции в Сочи

Газета.Ru 06:19
Шоу-бизнес

67-летний Микки Рурк снова закрутил роман с русской девушкой

Фото: Микки Рурк с новой девушкой Микки Рурк явился в один из нью-йоркских ресторанов в сопровождении милой незнакомки.
Bimru.ru вчера в 12:57
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