Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.
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В Москве появились pos-кредиты на лекарства

В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.
Коммерсантъ21 ноября в 18:56

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В Москве появились pos-кредиты на лекарства

Коммерсантъ21 ноября в 18:56

Что произошло за день: пятница, 22 ноября

Интерфакс22 ноября в 12:51

Сеть «Самсон-Фарма» начала выдавать кредиты в аптеках под 23% годовых

РБК22 ноября в 07:23

В московских аптеках начали выдавать кредиты на лекарства

Дождь22 ноября в 00:49

В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Ведомости21 ноября в 20:52

Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых

URA.Ru21 ноября в 20:35

Кабала. В кредитовании россиян на лекарства обвинили государство

Национальная служба новостей22 ноября в 13:50
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Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ 21 ноября в 14:21
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В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
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