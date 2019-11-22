Экономика
ИнтерфаксВ России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.
Читать в источнике
Оценить173
с чего всё началось
В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.Коммерсантъвчера в 18:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Гаджеты
Раскрыты главные характеристики новых флагманов Honor
Инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) поделился в Twitter основными характеристиками готовящихся к выходу Honor V30 и V30 Pro.
Общество
Лобода украсила собой постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода попала на постер сайд-проекта Lindemann солиста немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Армия и оружие
Министр обороны Грузии обсудил в Пентагоне сотрудничество страны с США
Заместитель министра обороны США Дэвид Норквист провел в Пентагоне встречу с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили и обсудил вопросы стратегического партнерства между странами.
Политика
Юмашев: Путин дважды пытался уйти из Кремля
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Армия и оружие
Установлена личность второго участника расправы над солдатом в Сирии
«Настоящее время» отмечает, что на записи расправы над сирийским военным наемник держит пальцы в виде латинской буквы V. На многочисленных фотографиях Апостол позирует так же, имеет те же наручные часы, похожий тип фигуры, форму очков на лице.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Футбол
Трансфер Миранчука обойдется «Ювентусу» в 20 млн евро
Туринский клуб заплатит за переход футболиста 20 млн евро. Миранчук является воспитанником «Локомотива».
Армия и оружие
Турецкие военные задержали в Сирии организатора терактов в России
Турецкие военные задержали в Сирии боевика-исламиста, организовавшего 20 терактов – в том числе в России и Германии.
Авто
Volkswagen показал крупный минивэн Viloran
Компания Volkswagen привезла на международный автосалон в Гуанчжоу новый большой минивэн Viloran.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Общество
Участник штурма в Беслане захотел дать Дудю в челюсть
Полковник спецподразделения "Альфа" Виталий Демидкин, руководивший работой одной из штурмовых групп во время теракта в Беслане, прокомментировал недавно вышедший фильм Юрия Дудя о тех событиях.
Футбол
Юрий Вернидуб: В Россию не поеду никогда
Хотя варианты были, и много не боюсь об этом говорить.
Политика
Путин назвал главную задачу России на ближайшие десять лет
Главной задачей ближайших десяти лет является укрепление военного, технического и кадрового потенциала за счет эффективного расходования средств, заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания Совбеза РФ.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров МЦД
Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Константином Меладзе
Общество
Тиньков обвинил Сбербанк в копировании его идей
Основатель одноименного банка Олег Тиньков в жесткой форме обратился к менеджерам крупнейшего российского банка с требованием «не завидовать и не копировать» изобретения, которые придумывает «Тинькофф Банк».
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Игры
Слухи: следующая Assassin’s Creed получит подзаголовок Ragnarok и будет анонсирована в феврале
Если верить последней утечке, Assassin's Creed Ragnarok будет анонсирована в феврале и выйдет в конце следующего года на консолях старого и нового поколений.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
Общество
Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня
Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Политика
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.