Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.
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с чего всё началось

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.
Коммерсантъвчера в 18:56

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В Госдуме назвали неэтичной продажу лекарств в кредит

Агентство Москва06:53

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

Коммерсантъвчера в 18:56

В Госдуме посчитали слишком высокой ставку 23% за кредиты в аптеках

Известия06:52

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Интерфакс02:38

В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Ведомостивчера в 20:52

Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых

URA.Ruвчера в 20:35

В Госдуме назвали неэтичной продажу лекарств в кредит

Москва 2407:51
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Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Общество

Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

Национальная служба новостей вчера в 23:44
Экономика

«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией

Российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках вертолетов Ми-171 и Ми-172.
Lenta.ru 00:56
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Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском 04:11
Общество

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Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости вчера в 07:17
Армия и оружие

Путин призвал создать государственную программу вооружений

В ходе совещания Совбеза РФ глава российского государства Владимир Путин призвал приступить к созданию государственной программы вооружений до 2033 года.
Expert.ru 07:00
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Общество

Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей

Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
9111.ru вчера в 07:43
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Транспорт

Владимир Путин открыл движение по Московскому центральному диаметру

В четверг, 21 ноября, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по веткам Московских центральных диаметров: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.
RT на русском вчера в 08:36
Футбол

Малафеев о стиле игры сборной России: он имеет право на жизнь

Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев высказался об игре национальной команды под руководством Станислава Черчесова.
RT на русском 06:50
Политика

Путин объяснил, что делать России после развала ДРСМД

Предлог для выхода был надуманным, но теперь в мире усиливается напряжённость из-за угрозы распространения ракет такого класса.
REGNUM 06:09
Общество

ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков

REGNUM 04:05
Политика

Патрушев не исключил изменений в военной доктрине РФ

В России могут быть внесены коррективы в военную доктрину, заявил 22 ноября журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев после совещания с главой государства Владимиром Путиным.
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Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru 19 ноября в 09:00
Политика

Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.
Газета.Ru 06:01
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
РИА Новости 07:14
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
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Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Политика

В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей

Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
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Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения

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Здоровье

Малышева назвала первые признаки рака мозга

Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале рассказала, какие признаки указывают на развитие рака мозга.
РИА Новости 07:01
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Представлен первый кроссовер от Aston Martin

Компания Aston Martin представила в Пекине первый за свою историю кроссовер.
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Анкара прорабатывает вопрос совместимости С-400 и F-35

Как отметил Хулуси Акар, даже если российские системы не смогут работать параллельно с F-35, то Анкара найдет максимально удобную формулу действий.
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Запад поставил Украине условие по Коломойскому

В сентябре миссия МВФ после работы на Украине отказалась рекомендовать фонду новую программу сотрудничества именно из-за ситуации с Коломойским.
Lenta.ru 07:44
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State of Decay 2 добавят в Steam в начале 2020 года

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Общество

«Яндекс» поддержит выход нового сезона «Смешариков»

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«Подводный ядерный взрыв» зафиксирован в Южно-Китайском море

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Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под климат РФ

На сборочном заводе под Тулой собирают кроссоверы моделей l F7, F7x и H9, которые вскоре адаптируют для эксплуатации в условиях российского климата.
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