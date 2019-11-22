Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.
Читать в источнике
Комментировать361
с чего всё началось

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.
Коммерсантъ21 ноября в 18:56

Подробнее о событии

Эксперт считает, что кредиты на лекарства не будут пользоваться массовым спросом

РИАМОвчера в 12:17

Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых

URA.Ru21 ноября в 20:35

Кредит на лекарство может спасти жизнь

Вечерняя Москвавчера в 10:18

Аптеки в России начали продавать лекарства в кредит

Москва 24вчера в 03:41

В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Ведомости21 ноября в 20:52

Что произошло за день: пятница, 22 ноября

Интерфаксвчера в 12:51

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

Коммерсантъ21 ноября в 18:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 00:50, Ашберн
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Авто

Стало известно, когда кроссовер Exeed от Chery появится в России

Автоновости дня 21 ноября в 06:37
Армия и оружие

За нападение на российский патруль в Сирии извинилась курдская полиция

Красная весна 20 ноября в 10:19
Культура

Российский участник Детского Евровидения госпитализирован

Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции.
RT на русском 20 ноября в 14:18
Общество

Аэропорт Благовещенска закрыли из-за обледенения полосы

Аэропорт Благовещенска закрылся на отправку и прием самолетов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.
РБК 00:01
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус

Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
Discover24 21 ноября в 03:00
Политика

Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Интерфакс вчера в 04:35
Политика

Депутаты разрешили признавать граждан иностранными агентами

Статус "иностранного агента" может быть присвоен не только средствам массовой информации и НКО, но и обычным гражданам.
Суть событий 21 ноября в 08:21
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва вчера в 06:58
Фигурное катание

Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на Гран-при Японии

Российский фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в танцах на льду на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
РИА Новости 00:03
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
REGNUM вчера в 20:13
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Политика

Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено

Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
REGNUM вчера в 06:27
Наука

Пятую фундаментальную силу вселенной открыли венгерские физики

МедиаПоток 21 ноября в 07:59
Общество

Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом

В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
REGNUM вчера в 15:14
Здоровье

Если бы медтест не отменили: бокал вина — и ты алкоголик без машины

Презумпция виновности Количество людей, которые столкнулись бы с этими трудностями, нетрудно обозначить: ежегодно в России порядка 5,5 млн человек по тем или иным причинам обращаются за выдачей водительского удостоверения.
Известия 21 ноября в 10:33
Политика

Лавров встретился с будущим послом США в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС.
Lenta.ru вчера в 23:19
Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Известия вчера в 20:08
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Происшествия

В Анапе из-за горящих плавней ввели режим повышенной готовности

РБК вчера в 20:44
Авто

MINI рассекретил John Cooper Works GP

Внешний дизайн MINI John Cooper Works GP является ярким и спортивным благодаря расширителям колёсных арок, заднему спойлеру и 18-дюймовым легкосплавным дискам.
Тарантас Ньюс 20 ноября в 03:02
Общество

ФСБ задержала членов террористической организации

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, было установлено, что члены структуры вели антиконституционную деятельность, которая основана на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и свержения насильственным путем действующей власти.
Российская газета вчера в 04:30
Политика

США призвали Турцию избавиться от российских С-400

В Госдепартаменте США призвали Турцию избавиться от зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, купленных у России, во избежание введения американских санкций, передает в четверг Reuters.
Парламентская газета 21 ноября в 13:59
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 21 ноября в 05:15
Общество

Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу

Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Ведомости 21 ноября в 18:52
Авто

Названы основные ошибки при сезонной смене колес

Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
РИА Новости вчера в 20:06
Футбол

«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Коммерсантъ вчера в 13:38
Экономика

Фермеры Кубани получили в 2019 году 1,4 млрд рублей поддержки

Глава Кубани в своем приветствии отметил, что в этом году фермерскому движению в крае исполнилось 30 лет.
Туапсинские вести вчера в 09:00
Политика

Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма

Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
РИА Новости вчера в 14:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное