В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.

с чего всё началось

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Происшествия Якутская школьница погибла в ванной, заряжая телефон Начата проверка по факту смерти в ванной комнате 14-летней школьницы из Ленска, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Якутии.

Кино Новый постер первого сезона «Ведьмака» от Netflix За месяц до премьеры первого сезона «Ведьмака», которая состоится 20 декабря, авторы сериала и стриминговый сервис Netflix представили новый постер шоу.

Происшествия Заявившей о пытках бывшей девушке Соколова указали на ошибку Адвокат историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, арестованного по подозрению в убийстве своей сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко, прокомментировал слова его бывшей возлюбленной о пытках и избиении.

Общество Греф рассказал о предательстве в Сбербанке Как рассказал Греф в интервью Forbes, Сбербанк был сосредоточен на защите данных от внешних атак и уделял мало усилий для внутренней безопасности.

Общество Лукашенко запретил руководителям брать на работу любовниц Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по агропромышленному комплексу заявил, что руководителям профильных холдингов следует думать над увеличением зарплат специалистов, чтобы привлекать на работу профессионалов.

Экономика РФ не пойдет по сложному пути создания газовых турбин Резонансный «турбоскандал» с российским контрактом немецкой компании Siemens заставил руководство РФ задуматься о начале производства собственных газовых турбин большой мощности.

Происшествия В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.

Фигурное катание Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Авто Назван тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян Экспертацентра отраслевых исследований и консалтинга при Финансовом университете при правительстве России рассказала, какие автомобили являются наиблее выгодными для российских автомобилистов.

Экономика Ярославский «Кредпромбанк» лишился лицензии Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Ярославле "Кредпромбанка". Приказ об этом опубликован на сайте регулятора.

Общество В Краснодарском крае оценили возможность запуска электричек в Крым Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти региона прорабатывают возможность запуска электропоездов в Крым по мосту через Керченский пролив.

Общество Шоу Victoria’s Secret официально отменили В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.

Теннис Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.

Театры Театру «Ленком» присвоили имя Марка Захарова Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Захарова, который руководил этим театром более 40 лет.

Футбол Зидан поговорил о поступке Бэйла Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий по поводу нападающего Гарета Бэйла.