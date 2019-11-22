Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.
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с чего всё началось

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.
Коммерсантъвчера в 18:56

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В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Моя Москва.онлайн04:03

Аптеки в России начали продавать лекарства в кредит

Москва 2403:41

Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых

URA.Ruвчера в 20:35

В московских аптеках начали выдавать кредиты на лекарства

Дождь00:49

В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Ведомостивчера в 20:52

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Интерфакс02:38

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

Коммерсантъвчера в 18:56
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Общество

Минздрав отложил приказ о дорогом медосмотре для водителей

Ориентируясь на мнение автолюбителей, вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложили.
Призыв (г. Владимир) вчера в 09:00
Армия и оружие

Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России

Уточняется, что задержанный является организатором 20 терактов, в том числе в России в 2018 году и в Гамбурге.
РИА Новости 02:43
Политика

Путин призвал расширить линейку беспилотников и лазерных систем

"Должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых технических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя", - сказал Путин на заседании Совбеза.
РИА Новости 06:19
Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Кино

«Игре престолов» сняли альтернативный финал

Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
Культуромания вчера в 11:48
Наука

Ледяные керны помогли проследить два миллиона лет истории атмосферы

Накапливаясь в течение тысяч и миллионов лет, древние ледники сохраняют геохимическую летопись прошлого земной атмосферы.
Naked Science 17 ноября в 19:02
Политика

Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 04:36
Экономика

Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.
Вести.Ru вчера в 07:10
Общество

Прокуратура увидела рост насилия со стороны командиров в армии

В российской армии зафиксировали рост насилия в отношении подчиненных со стороны командиров.
РБК 06:22
Культура

Выяснились детали разговора Дорониной с Путиным

Московский Комсомолец 05:52
Наука

Одобрено второе в мире лекарство на основе РНК-интерференции

В США одобрили второе лекарство, в основе которого лежит РНК-интерференция.
N+1 05:57
Фигурное катание

Туктамышева рассказала о заработках в фигурном катании

Российская спортсменка Елизавета Туктамышева поделилась подробностями о заработках российских фигуристов в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».
Сусанин 06:10
Политика

В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию кадров жестокого убийства в Сирии, назвал их шокирующими.
RT на русском 05:53
Происшествия

Горящий Boeing в небе над Лос-Анджелесом попал на видео

Телеканал 360° вчера в 21:59
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Политика

ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Известия 06:18
Космос

Телескоп MWA обнаруживает остатки мертвых звезд в центре Млечного Пути

Изображение с телескопа Murchison Widefield Array (MWA) показывает, как выглядела бы наша галактика, если бы человеческие глаза могли видеть радиоволны.
AstroNews.ru 20 ноября в 12:29
Общество

ФСБ задержала планировавших госпереворот террористов

Lenta.ru 04:05
Общество

Греф назвал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку 5 тыс. учетных записей клиентов банка "суровым уроком".
ТАСС вчера в 13:03
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия 20 ноября в 12:48
Футбол

Роналду не сыграет против «Аталанты». Сарри все объяснил

В субботу, 23 ноября, «Ювентус» проведет встречу 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты».
Спорт-Экспресс 05:09
Общество

Шоу Victoria’s Secret официально отменили

В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.
Интерфакс 06:12
Общество

Между Крымом и Турцией восстановлено паромное сообщение

Директор «Южного регионального центра поддержки экспорта» Наталья Серова сообщила о возобновлении между Крымом и Турцией паромного сообщения, которое было прекращено в 2017 году.
RT на русском 05:45
Хоккей

«Питтсбург» проиграл «Айлендерс», Малкин забил гол

Хозяева победили в овертайме со счетом 4:3. В составе «пингвинов» Евгений Малкин забил гол и сделал результативную передачу.
Sportbox.RU вчера в 21:54
Политика

Захарова пошутила о пропавших с украинских кораблей унитазах

Алтапресс 05:37
Общество

Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости вчера в 18:18
Армия и оружие

NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

Газета.Ru вчера в 05:42
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Общество

Кабмин утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.
Российская газета 05:56
Кино

В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

RuNews24.ru вчера в 09:55
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