Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.
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с чего всё началось

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.
Коммерсантъвчера в 18:56

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Аптеки в России начали продавать лекарства в кредит

Москва 2403:41

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

Коммерсантъвчера в 18:56

Россиянам предложили покупать дорогие лекарства в кредит

Телеканал 360°02:11

В московских аптеках начали выдавать кредиты на лекарства

Дождь00:49

В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Ведомостивчера в 20:52

Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых

URA.Ruвчера в 20:35

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Интерфакс02:38
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Общество

ФСБ задержала членов террористической организации

Российская газета 04:30
Спорт

Исполняющий обязанности ВФЛА будет назначен в субботу

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) соберется в субботу и назначит исполняющего обязанности главы организации.
Вести.Ru 05:06
Политика

Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 04:36
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса вчера в 01:47
Армия и оружие

Военная прокуратура насчитала более 100 случаев избиений солдат за год

«Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито, и в текущем году пострадало более 100 подчиненных», — сказал заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец в Совете Федерации.
Медиазона 05:27
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Российская газета вчера в 17:28
Экономика

Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.
Вести.Ru вчера в 07:10
Происшествия

В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков

На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 03:29
Общество

Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей

Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
9111.ru вчера в 07:43
Армия и оружие

Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии

В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии.
Lenta.ru 02:58
Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

«По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом», — заявили в ведомстве.
RT на русском 03:09
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском 04:11
Шоу-бизнес

Муж Ксении Бородиной получил травму лица у себя дома

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
VSE42.RU вчера в 00:20
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус

Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
Discover24 вчера в 03:00
Политика

Бастрыкина попросили проверить призыв Кадырова наказывать за критику

Председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина попросили проверить слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который призывал наказывать за оскорбления.
URA.Ru 04:19
Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

Lenta.ru 05:20
Общество

Власти утвердили доработанную антитабачную концепцию до 2035 года

Утверждена доработанная антитабачная концепция, говорится на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 22 ноября.
Вечерняя Москва 05:19
Политика

Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии

Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Политика

В Кремле уверены, что визит Вучича в Россию омрачить не удастся

Кремль очень ждет и готовится к визиту в РФ президента Сербии Александара Вучича, рассчитывает, что омрачить визит не удастся.
ТАСС 04:46
Происшествия

Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве

Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
РИА Новости 03:33
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Общество

Из Кубани в Крым планируют запустить электрички

Власти Краснодарского края хотят запустить электрички в Крым с помощью программы государственно-частного партнерства.
Московский Комсомолец 02:31
Общество

Путину не доложили о проблемах при запуске МЦД

Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и прокатился по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню.
РБК 04:48
Политика

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
RT на русском 04:03
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Экономика

ФНС отчиталась о росте налоговых сборов почти в 1,5 раза за пять лет

Поступление налогов в реальном выражении в течение пяти лет выросло в 1,4 раза, сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на коллегии в День работника налоговых органов, передал корреспондент РБК.
РБК вчера в 05:00
Экономика

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Помощник президента России Андрей Белоусов в беседе с «Известиями» назвал три рецепта для ускорения экономического роста в стране.
Известия вчера в 22:32
Происшествия

В московском ОВД умер задержанный за хулиганство мужчина

"В четверг в отделение полиции Орехово-Борисово Северное был доставлен мужчина 1975 года рождения для составления протокола об административном правонарушении за мелкое хулиганство", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:56
Общество

Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей

Миллиардер Олег Тиньков опубликовал сообщение в Instagram, в котором обвинил Сбербанк в копировании идей «Тинькофф банка».
Ведомости 03:18
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