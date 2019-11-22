Экономика
ИнтерфаксВ России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ". Потребителям будут продавать в кредит лекарства.
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с чего всё началось
В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.Коммерсантъвчера в 18:56
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Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
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Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
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Власти утвердили доработанную антитабачную концепцию до 2035 года
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Политика
Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии
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Авто
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Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
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Власти Краснодарского края хотят запустить электрички в Крым с помощью программы государственно-частного партнерства.
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В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
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Экономика
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Экономика
Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Андрей Белоусов в беседе с «Известиями» назвал три рецепта для ускорения экономического роста в стране.
Происшествия
В московском ОВД умер задержанный за хулиганство мужчина
"В четверг в отделение полиции Орехово-Борисово Северное был доставлен мужчина 1975 года рождения для составления протокола об административном правонарушении за мелкое хулиганство", - сказал собеседник агентства.
Общество
Тиньков обвинил Сбербанк в краже идей
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