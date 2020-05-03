Экономика

REGNUMREGNUMВ России авансы по госконтрактам увеличены до 50%

В пояснении к постановлению указано, что авансы увеличены с 30% до 50% от цены контракта. Речь идёт о предприятиях и компаниях, которые поставляют товары, выполняют работы или оказывают услуги для государственных нужд. Решение об увеличении размера аванса было утверждено правительством 16 апреля.
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По госконтрактам будут выплачивать аванс в 50%

Московский Комсомолец02:53

Правительство увеличило авансы по госконтрактам с 30% до 50%

Коммерсантъ02:49

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Интерфакс02:22

Правительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%

Газета.Ru02:28

Кабмин поднял авансы по госконтрактам до 50% в рамках мер поддержки экономики

ТАСС02:24

Предел авансов по госконтрактам в России повышен до 50 процентов

Вести.Ru02:49

Исполнители госконтрактов смогут авансом получать до 50% от стоимости

РИА Новости02:21
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:50, Ашберн
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