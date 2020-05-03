Экономика
REGNUMВ России авансы по госконтрактам увеличены до 50%
В пояснении к постановлению указано, что авансы увеличены с 30% до 50% от цены контракта. Речь идёт о предприятиях и компаниях, которые поставляют товары, выполняют работы или оказывают услуги для государственных нужд. Решение об увеличении размера аванса было утверждено правительством 16 апреля.
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Здоровье
В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина
На востоке Японии у женщины повторно выявили коронавирус после двухнедельного карантина. Об этом сообщает телеканал NHK.
Ореанда-Новости 03:11
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
Киберспорт
Обновление Dota 2 усилило иллюзии Anti-Mage
Утром 1 мая Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2, в котором усилила один из талантов Anti-Mage.
CyberSport.ru 01 мая в 05:19
Армия и оружие
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
Общество
Россия обошла Францию по числу случаев заражения коронавирусом
Обошла Францию по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выйдя на 6-е место, Российская Федерация, 3 мая следует из официальных данных статистики.
ИА Красная Весна 05:25
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
Национальное управление Соединенных Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео, на котором продемонстрированы все масштабы глобального климатического кризиса.
Ruposters.ru 05:41
Общество
Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха
"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:51
Хоккей
«Авангард» обменял Широкова на хоккеиста «Спартака» Хохлачёва
Омский хоккейный клуб «Авангард» подтвердил обмен нападающего команды Сергея Широкова на форварда московского «Спартака» Александра Хохлачёва.
RT на русском 04:18
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Lenta.ru 30 апреля в 06:04
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает маловероятным риск повторения итальянского сценария пандемии коронавируса в России.
РИА Новости 06:01
Общество
Где и как в Самарской области выявили новых зараженных коронавирусом
Оперштаб опубликовал детальные данные на 1 мая В Самарской области за последние 24 часа подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции.
КТВ-Луч 01 мая в 04:20
Армия и оружие
Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции
Коммерсантъ 01 мая в 22:13
Общество
Власти Сочи не советуют отелям принимать туристов с 1 июня
Запрет на закрытие объектов размещения в Сочи до 1 июня может быть продлен. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба администрации города.
Profi.travel вчера в 14:46
Здоровье
Ввести мораторий на аборты на время пандемии предложили в РПЦ
Мораторий на аборты предложили ввести на время пандемии члены Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
ИА Красная Весна вчера в 11:45
Политика
Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
РИА Новости вчера в 23:03
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Общество
В России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»
Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вести.Ru 05:10
Кино
Компания Paramount назвала дату выхода новых «Трансформеров»
Кинокомпания Paramount назвала дату премьеры нового фильма «Трансформеры». Выход кинокартины планируется 24 июня 2022 года.
Актуальные Новости 06:01
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 05:33
Происшествия
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
RT на русском 05:38
Общество
Аксенов заявил о нашествии туристов в Крым, несмотря на запрет
Глава Крыма Сергей Аксенов посетовал, что несмотря на запрет из-за пандемии коронавируса, на полуостров продолжают приезжать туристы из других регионов России.
Московский Комсомолец 04:42
Здоровье
47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
Kursk.com 03:21
Шоу-бизнес
46-летний певец Андрей Губин впервые за год появился на публике
Шли дни, месяцы, годы Губин не появляется на публике и редко делает совместные кадры с друзьями.
Anews 05:42
Политика
Шредер выступил за отмену санкций против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
Российская газета 04:07
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая
Тульская пресса 01:42
Общество
Глава исполкома «Единой России» в Башкирии заразился коронавирусом
Руководитель исполкома "Единой России" в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился новой коронавирусной инфекцией и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook глава республики Радий Хабиров.
ТАСС 04:45