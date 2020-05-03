Экономика

REGNUMREGNUMВ России авансы по госконтрактам увеличены до 50%

В пояснении к постановлению указано, что авансы увеличены с 30% до 50% от цены контракта. Речь идёт о предприятиях и компаниях, которые поставляют товары, выполняют работы или оказывают услуги для государственных нужд. Решение об увеличении размера аванса было утверждено правительством 16 апреля.
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Правительство увеличило авансы по госконтрактам с 30% до 50%

Коммерсантъ02:49

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Интерфакс02:22

Авансы по госконтрактам в России повышены до 50 процентов

Вести.Ru02:49
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:13, Ашберн
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Обновление Dota 2 усилило иллюзии Anti-Mage

Утром 1 мая Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2, в котором усилила один из талантов Anti-Mage.
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Технологии

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Общество

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Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России

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Где и как в Самарской области выявили новых зараженных коронавирусом

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Опубликованы рассекреченные документы Берлинской операции

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Ввести мораторий на аборты на время пандемии предложили в РПЦ

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Политика

Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
РИА Новости вчера в 23:03
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

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Общество

В России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»

Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
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Компания Paramount назвала дату выхода новых «Трансформеров»

Кинокомпания Paramount назвала дату премьеры нового фильма «Трансформеры». Выход кинокартины планируется 24 июня 2022 года.
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Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

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Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
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47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
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Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая

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Глава исполкома «Единой России» в Башкирии заразился коронавирусом

Руководитель исполкома "Единой России" в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился новой коронавирусной инфекцией и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook глава республики Радий Хабиров.
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